Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău a decis, sâmbătă, declararea stării de alertă la nivelul a 65 de unităţi amdinistrativ-teritoriale din acest judeţ, care au rămas fără serviciu de salubritate.

Situaţia este valabilă 30 de zile, începând cu data de 2 mai până 1 iunie.

Decizia a fost luată „ca urmare a producerii unei situaţii de urgenţă generată de eşecul utilităţii publice, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare”, se arată în hotărârea CJSU Bacău.

Dintre localităţile afectate, trei sunt oraşe iar restul, comune. Oraşele rămase fără serviciu de salubritate sunt municipiul Oneşti, municipiul Moineşti şi Dărmăneşti.

Criză în salubritate după expirarea contractului și lipsa unei licitații

Declararea stării de alertă s-a făcut în contextul în care contractul cu operatorul de salubritate care asigura aceste servicii în cele 65 de localităţi a expirat, iar autorităţile nu au organizat licitaţie pentru stabilirea unor operatori care să preia acest serviciu.