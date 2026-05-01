A apăsat accelerația când agenții i-au făcut semn să oprească. A fost o urmărire fulger de câteva minute pe Autostrada Soarelui, inclusiv din aer, cu un elicopter. După câțiva kilometri, șoferul a fost prins, iar etilotestul a indicat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. De altfel, pe autostrăzi a fost un flux continuu de mașini. Polițiștii au tras pe dreapta mulți șoferi pentru verificări.

Un alt tânăr de 26 de ani s-a ales cu amendă și cu permisul suspendat pentru trei luni. A încercat să le explice agenților rezultatul etilotestului.

Agent: Ați consumat alcool?

Șofer: Nu.

Reporter: Și atunci cum se explică?

Șofer: Nu știu, cred că m-am dat cu parfum sau ceva...”

Poliția continuă controalele și următoarele zile

Iar un șofer care mergea la mare a fost reținut, după ce a fost oprit de agenți în apropierea localității Cernica. În mașină, pe bancheta din spate au fost găsite 11 kg de canabis.

Corespodent ȘtirileProTV: Echipajele de poliție rămân în teren în aceste zile, atât pentru a fluidiza traficul cât și pentru a verifica șoferii dacă respectă toate regulile de circulație. Aici, pe Autostrada Soarelui, la finalul weekendului prelungit, când mulți șoferi se vor întoarce spre București, vor fi făcute aceleași filtre de control.

În doar 24 de ore sute de șoferi au rămas fără permis. Cele mai multe abateri au fost depășirea limitei legale de viteză și conducerea sub influența alcoolului

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: Au fost constatate peste 8000 de sancțiuni contravenționale și reținute aproximativ 500 de permise de conducere. De asemenea, față de 100 de persoane au fost luate măsuri preventive.

Pe lângă Autostrada A2, cele mai mari valori de trafic au fost înregistrate pe drumurile naționale Constanța – Mangalia, Tulcea – Constanța, dar și spre munte pe DN1 și Valea Oltului.