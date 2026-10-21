Vicepremierul rus Aleksandr Novak a anunțat că petrolierul va transporta 40.000 de tone de motorină și că vor urma și alte livrări, notează Ukrainska Pravda.

Consumul zilnic de motorină al SUA se ridică la 554.000 de tone, potrivit datelor S&P Global Energy citate de CBS.

Acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească este contestat de parlamentari americani, inclusiv republicani, care avertizează că măsura ar putea aduce venituri suplimentare Moscovei pentru finanțarea războiului din Ucraina.