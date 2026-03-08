"Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au început atacuri pe scară extinsă asupra ţintelor regimului terorist iranian din Teheran şi din alte zone ale Iranului", se arată într-un comunicat emis de armata israeliană, fără a oferi detalii despre obiectivele atacate.

Într-un comunicat separat, Forţele Aeriene israeliene afirmă că au executat duminică o serie de bombardamente împotriva unor ţinte multiple, inclusiv asupra cartierului general al Forţei Spaţiale a Gărzilor Revoluţionare Iraniene şi asupra a circa 50 de buncăre unde este stocată muniţie.

Acel cartier general "includea instalaţii de cercetare, precum şi o structură de comandă şi control pentru satelitul Khayyam, lansat în august 2022 şi utilizat de Gărzile Revoluţionare pentru a impulsiona activităţile teroriste şi a monitoriza statul Israel şi locuitorii săi", se arată în acelaşi text.

Bombardamentele americano-israeliene nu încetează de sâmbăta trecută. Teheranul s-a trezit duminică dimineaţă învăluit de un nor toxic, un amestec de ploaie şi fum, după ce forţele aeriene israeliene au bombardat pentru prima dată depozite de combustibil din capitală şi o rafinărie.

Numai sâmbătă Israelul a lovit circa 400 de ţinte în vestul şi centrul Iranului, inclusiv lansatoare de rachete balistice şi instalaţii de producţie de arme, susţine armata israeliană.

Atacurile aeriene israeliene şi americane în Iran au ucis până în prezent peste 1.300 de persoane, în timp ce represaliile iraniene cu drone şi rachete asupra Israelului au provocat zece decese în această ţară.