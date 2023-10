O sportivă din România a rămas captivă în Israel: „Am zis că nu știu dacă voi scăpa”. Situație dramatică în Betleem

Au plecat să viziteze locurile sfinte ori să prindă ultimele zile de vară în stațiunile cu climă blândă de la Mediterana. Dar s-au trezit înconjurați de moarte, rachete și explozii.

Luni dimineață, la Otopeni, au aterizat trei aeronave cu români repatriați din iadul ce a pus stăpânire pe Israel.

Sunt câteva sute și se adaugă celor care au venit duminică, anunțați de ministerului nostru de Externe.

În iadul din Israel au fost prinși și mulți români. Oameni care fie trăiesc și muncesc acolo, ori se află în vacanță sau în pelerinaj.

Luni dimineață, trei aeronave cu cetățeni români preluați din Tel Aviv a aterizat pe aeroportul din Otopeni.

Bărbat: „Am avut noroc și Dumnezeu ne-a ajutat să ne întoarcem cu bine. Situația e destul de complicată și se pare că se complică și mai rău”.

Bărbat: „Viața ta este în pericol și te chinui să ajungi acasa, nu ai posibilități”.

Bărbat: „Eram la hotel ca să mâncăm și au început alarmele dintr-o dată”.

Reporter: „V-ați panicat?”.

Bărbat: „Un pic, da”.

Bărbat: „Stăm de azi dimineață de la ora 08:00 în aeroport, până am reușit să decolăm la ora 12:30. Avionul a stat pe pistă aproximativ o oră și jumătate, pe pistă și noi în avion îmbarcați, deoarece nu putea să decoleze din cauza rachetelor care se trăgeau în apropiere”.

Reporter: „A fost greu drumul până la aeroport?”.

Bărbat: „S-a stat foarte mult la granița din Westbeng spre Ierusalim, pe acolo o ia autocarul”.

Mai mulți români sunt blocați în Betleem

Mulți români sunt, însă, blocați în Betleem. Printre ei și Adriana, plecată în vizită la locurile sfinte. Aveau zbor spre România marți, însă nu pot părăsi Betleemul din cauza atacurilor. Femeia a cerut ajutor pe rețelele sociale.

Adrian Zar, turistă: „Suntem un grup de 50 de persoane. S-a tras pe lângă noi cu arme. Nu vă spunem prin ce sentimente de groază am trecut. În Bethleem a sunat alarma și se auzeau bombele cum cădeau. Dumnezeu cu mila! Nu suntem siguri nicăieri aici, în Israel, războiul este în ascensiune. Vă rugăm din suflet, toate autoritățile, ajutați-ne să ajungem acasă la familiile noastre”.

Preotul Mircea Lung a plecat în urmă cu o săptămână în pelerinaj împreună cu 56 de oameni din Baia Mare. Și ei au trăit clipe de groază în Israel. Cu toții au fost mutați în grabă de la hotelul din Palestina, în Ierusalim.

Mircea Lung, preot: „Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să putem ajunge acasă cât de curând. Suntem cu grupul de pelerini. Majoritatea sunt persoane în vârstă, care n-au ieșit din țară. Și-au dorit să ajungă în locurile sfinte pentru prima dată. Și s-au speriat foarte tare”.

Andreea Clapa este jucătoare de tenis de masă și plecase în Israel la un turneu. Acum se adăpostește la o familie de prieteni.

Andreea Clapa, sportivă: „Foarte multă frică, toată lumea foarte speriată. Aseară am avut un moment de panică destul de mare! Eram aici în casă, la familia la care stau, si a explodat o bombă în aer. A trebuit să mergem în camera de război. Aici, fiecare familie trebuie să beneficieze de o cameră în caz de război. M-am speriat foarte tare și am zis că nu știu dacă voi scăpa!”.

Andrei Olaru este un medic român, rezident în Israel. Locuiește la câteva minute de Tel Aviv și a făcut câteva filmări. Străzile sunt toate pustii, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână în case.

Andrei Olaru, medic: „Plajele sunt închise. Supermarketurile sunt deschise. Mare parte din magazine, în afară de supermarketuri, ce înseamnă mâncare, sunt închise. Spitalele funcționează normal, la capacitate maximă. Suntem în poziție de stand by, în caz că se întâmplă ceva”.

Alina Tomer locuiește la câțiva kilometri de Tel Aviv și este ghid turistic. Se afla în timpul unei vizite cu un grup de turiști pe Muntele Tabor, când a aflat de atacuri.

Alina Tomer, ghid turistic: „La primele ore ale dimineții, nu am știut și am plecat cu un grup de turiști. Am primit anunțul de la Ministerul Turismului că nu avem voie să ieșim din hotel. Am reușit să trecem cu grupul în Iordania. Prima dată am venit în Israel în 2009, de atunci n-am văzut niciodată ce am văzut aseară”.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români aflați în Israel să contacteze Ambasada României la Tel Aviv pentru a-și anunța prezența în regiune, dar și să consulte paginile de Internet puse la dispoziție.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-10-2023 09:41