''Dată fiind tentativa de preluare ilegală a Tribunalului Constituţional, nu mai văd nicio posibilitate de a continua să slujesc ca ambasador al Republicii Polone în România'', a scris ambasadorul Pawel Soloch pe platforma X sâmbătă dimineaţă, transmite dpa, citat de Agerpres.

Cu câteva ore înainte, omologul său de la Beijing, Jakub Kumoch, anunţase tot pe X că nu mai poate continua să lucreze ca ambasador, din motive similare.

Potrivit agenţiei de presă PAP, ambii diplomaţi lucraseră anterior pentru Andrzej Duda, care a fost preşedinte al Poloniei între 2015 şi 2025. La fel ca succesorul său Karol Nawrocki, Duda a colaborat strâns cu Partidul Lege şi Justiţie (PiS), ce a guvernat Polonia între 2015 şi 2023 şi a desemnat judecători la Tribunalul Constituţional aliniaţi politic cu PiS.

Criza politică din Varșovia

La Varşovia are loc o criză politică după ce poliţia a pătruns în sediul celei mai înalte instanţe din Polonia, iar preşedintele instituţiei, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat din funcţie.

Poliţia a precizat, vineri seară, că agenţii săi au intrat în sediul Tribunalului Constituţional în urma unor incidente petrecute în exteriorul instituţiei, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre poliţişti.

Aflat vineri seară în avion spre Senegal pentru o vizită programată, şeful statului polonez Karol Nawrocki a făcut cale-ntoarsă, revenind la Varşovia. El s-a deplasat la Tribunalul Constituţional în cursul nopţii, iar sâmbătă dimineaţă a declarat că disputa cu guvernul reprezintă o ameninţare pentru securitatea internă a ţării şi a anunţat consultări urgente cu toate partidele parlamentare.