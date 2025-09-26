Prima vizită a lui Erdogan la Casa Albă din 2019. Cum l-a descris Donald Trump după întâlnire

Președintele american Donald Trump spune că este pregătit să ridice sancțiunile impuse Turciei, dacă această țară renunță la petrolul rusesc.

Joi, în timp ce se afla în vizită la Casa Albă, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost lăudat de liderul american. Chiar dacă relația dintre ei a fost tensionată o perioadă. Între timp, ministrul rus de Externe a făcut o afirmație năucitoare: spune că NATO și Uniunea Europeană au „declarat război” Rusiei.

Donald Trump, președintele SUA: „Acesta este un om cu adevărat dur. Este un tip cu opinii foarte puternice. De obicei, nu-mi plac oamenii cu opinii puternice, dar de el îmi place întotdeauna, este un om dur și face o treabă minunată în țara sa”.

Președintele turc a fost primit cu laude la Casa Albă. Este prima sa vizită la Washington după cea din 2019, în primul mandat al lui Trump, când lucrurile n-au decurs la fel de relaxat.

La scurt timp după întrevederea respectivă, Statele Unite au impus Turciei o serie de sancţiuni, printre care blocarea achizițiilor de avioane de vânătoare americane F-35. Atunci tensiunile au escaladat, mai ales că Ankara a ales să cumpere de la ruși sistemul de apărare antirachetă S-400.

Donald Trump: „Vom discuta despre sistemul Patriot, care este cel mai bun sistem (n.r. de apărare antiaeriană). Vom discuta și despre F-35. Și cred că (n.r. Recep Tayyip Erdogan) va avea succes în a cumpăra ceea ce-și dorește, dar rămâne de văzut”.

Erdogan, sfătuit să renunțe la petrolul rusesc

De această dată, Donald Trump a adus în discuție un alt subiect sensibil - petrolul rusesc cumpărat de Turcia.

Donald Trump: „Aș vrea (n.r. ca Recep Tayyip Erdogan) să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, în timp ce Rusia continuă atacul asupra Ucrainei. Au pierdut deja milioane de vieți și pentru ce? Este dezgustător. 7.818 oameni au fost uciși săptămâna trecută. Majoritatea militari, oamenii de-ai lor (n.r. de-ai rușilor) și ucraineni. De fapt, mai mulți ruși decât ucraineni, puțin mai mulți. Dar este o risipă de vieți omenești. Așa că trebuie să-i punem capăt. Putin ar trebui să se oprească”.

Aceeași cerință i-a fost transmisă și premierului maghiar, Viktor Orban. De altfel, Turcia, Ungaria și Slovacia sunt principalii cumpărători europeni de petrol rusesc, asupra cărora Trump face acum presiuni. Reacția de indignare de la Kremlin n-a întârziat să apară.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Vedem o retorică variabilă venind dinspre Washington. Pentru moment, pornim de la presupunerea că Washingtonul își păstrează voința politică, președintele Trump își păstrează voința politică de a continua eforturile pentru a se ajunge la o soluționare pașnică în Ucraina. Rusia rămâne deschisă pentru discuții de pace”.

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei: „Un exemplu clar de ambiții neocolonialiste este criza provocată de Occidentul colectiv în Ucraina, prin care NATO și Uniunea Europeană vor să declare și, de fapt, au declarat deja, un război real împotriva țării mele, la care participă direct”.

Între timp, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o solicitare specială pentru Donald Trump, când s-au întâlnit la New York: noi arme care, spune el, l-ar forța pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor. Zelenski nu a dezvăluit despre ce este vorba, dar a declarat - într-un interviu pentru Axios - că are sprijinul explicit al președintelui american pentru lovirea unor ținte rusești, cum ar fi infrastructura energetică și fabricile de armament.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă vom primi astfel de arme le vom folosi”.

Reporter: „Împotriva Moscovei?”

Volodimir Zelenski: „Noi nu suntem teroriști. Chiar dacă ucrainenii îi urăsc pe ruși, pentru că au început războiul, și ei ne ucid, noi nu atacăm civili”.

Reporter: „Dar ei au atacat palatul prezidențial (n.r. de la Kiev)”.

Volodimir Zelenski: „Așa este, au atacat...”

Reporter: „Ce i-ați spune cuiva care lucrează astăzi la Kremlin. L-ați sfătui să se asigure unde este cel mai apropiat adăpost antiaerian?”

Volodimir Zelenski: „Trebuie să știe unde sunt adăposturile. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de acestea, în orice caz”.

