Trump nu îi permite Israelului să anexeze Cisiordania și are un nou plan pentru Fâșia Gaza. La ce s-a gândit liderul american

26-09-2025 | 07:13
donald trump benjamin netanyahu
Getty

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că „nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania” ocupată, o măsură cerută de miniştrii israelieni de extremă dreapta ca represalii pentru recunoaşterea statului palestinian de către mai multe ţări.

Alexandru Toader

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite acest lucru. Nu se va întâmpla”, a declarat şeful Casei Albe, care nu luase încă o poziţie publică pe această temă. El a repetat şi mai ferm: „Nu permit Israelului să anexeze Cisiordania. Ajunge. Este timpul să ne oprim acum”, relatează AFP.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, cu care Donald Trump s-a întâlnit joi, a afirmat că guvernul său va extinde colonizarea evreiască în Cisiordania ocupată, ca reacţie la recunoaşterea statului palestinian de către mai multe ţări occidentale. Miniştrii israelieni de extremă dreapta Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich au cerut chiar anexarea Cisiordaniei.

Donald Trump a asigurat, pe de altă parte, joi, că un acord pentru Gaza este „destul de aproape”, spunând că a discutat în cursul zilei cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu. „Suntem destul de aproape de a ajunge la un acord privind Gaza şi poate chiar la pace”, a declarat el jurnaliştilor în Biroul Oval.

Noul plan al lui Donald Trump

Săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a prezentat mai multor lideri arabi şi musulmani o nouă iniţiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian. Acest plan ar urma să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât şi celor ale ţărilor din Orientul Mijlociu.

fasia gaza
UE oferă Palestinei un ajutor umanitar de urgenţă de 50 de milioane de euro

Principalele puncte prevăd un armistiţiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în teritoriul palestinian, retragerea israeliană şi un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică informată despre această reuniune, notează News.ro.

Statele Unite propun, de asemenea, o nouă iniţiativă de guvernare pentru Gaza, care exclude Hamas.

Potrivit aceleiaşi surse, liderii arabi şi musulmani au cerut preşedintelui american garanţii împotriva anexării unor părţi din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricăror măsuri susceptibile de a modifica statu quo-ul juridic şi istoric al locurilor sfinte din Ierusalim.

