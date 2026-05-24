Acesta a afirmat că atacatorul, descris drept o persoană cu antecedente violente, a fost ucis într-un schimb de focuri cu agenții de securitate.

„Mulțumesc extraordinarului nostru Serviciu Secret și forțelor de ordine pentru intervenția rapidă și profesionistă din această seară împotriva unui atacator înarmat din apropierea Casei Albe, care avea un trecut violent și o posibilă obsesie față de cea mai prețuită clădire a țării noastre. Atacatorul a murit în urma unui schimb de focuri cu agenții Serviciului Secret în apropierea porților Casei Albe. Acest incident are loc la o lună după atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă și demonstrează cât de important este ca toți viitorii președinți să beneficieze de ceea ce va fi cel mai sigur și mai bine protejat spațiu de acest fel construit vreodată în Washington, D.C. Securitatea națională a țării noastre o cere”, a scris Trump duminică dimineața pe Truth Social.

Președintele Donald Trump, vizat deja de trei presupuse tentative de asasinat în ultimii doi ani, se afla la Casa Albă în momentul incidentului, după ce își anulase toate deplasările din weekend din cauza crizei cu Iranul. El nu a fost afectat de incident, a declarat Anthony Guglielmi, purtător de cuvânt al Serviciului Secret.

Cum s-a produs incidentul

La scurt timp după ora 18:00 (22:00 GMT), un bărbat aflat în apropierea perimetrului de securitate al Casei Albe „a scos o armă din geantă și a deschis focul”, a precizat oficialul Serviciului Secret.

„Agenții Serviciului Secret au ripostat și l-au împușcat pe suspect, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a fost declarat decedat. În timpul schimbului de focuri, un trecător a fost de asemenea lovit de gloanțe”, a adăugat acesta.

Niciun agent al Serviciului Secret nu a fost rănit.

Mai multe media americane l-au identificat pe suspect drept Nasire Best, în vârstă de 21 de ani. Potrivit acestora, tânărul din statul Maryland, de lângă Washington, ar fi avut antecedente de tulburări psihice și era deja cunoscut de Serviciul Secret pentru prezența sa repetată în apropierea Casei Albe.

Poliția a blocat accesul către Casa Albă, iar jurnaliștii aflați pe peluza nordică au relatat pe X că li s-a ordonat să se adăpostească în sala de presă a instituției.

Trump și istoricul tentativelor de asasinat

Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost ținta a trei presupuse tentative de asasinat. Cea mai recentă a avut loc pe 25 aprilie, când un bărbat înarmat a forțat un punct de control de securitate în apropierea sălii de bal unde președintele participa la cina anuală a corespondenților.

În iulie 2024, în timpul campaniei prezidențiale, Trump a fost vizat la un miting în Butler, Pennsylvania, unde un atac armat a ucis un spectator și l-a rănit ușor pe candidat la ureche.

Câteva luni mai târziu, un alt bărbat înarmat a fost arestat pe un teren de golf din West Palm Beach, unde Trump se afla la joc.