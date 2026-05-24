Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire. FOTO

În timpul incidentului, un trecător a fost rănit, însă oficialii nu au oferit informații despre starea acestuia. Președintele american Donald Trump se afla în Casa Albă în momentul atacului, după ce își anulase deplasările din weekend pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Potrivit presei americane, atacatorul era Nasire Best, un tânăr de 21 de ani cunoscut autorităților pentru comportamentul său instabil și pentru incidente repetate în zona Casei Albe.

Directorul FBI, Kash Patel, a transmis că agenții federali oferă sprijin Secret Service în ancheta deschisă după schimbul de focuri din apropierea reședinței prezidențiale.

Acesta fusese observat de mai multe ori în apropierea punctelor de acces și avea emis un ordin de îndepărtare. În trecut, fusese arestat după ce a blocat traficul și după ce ar fi încercat să treacă ilegal de un punct de control al Casei Albe.

Documente judiciare citate de presa americană arată că tânărul susținea că este „Iisus Hristos” și că dorea să fie arestat. Sâmbătă seara, el s-a apropiat de perimetrul de securitate și a deschis focul asupra agenților Secret Service înainte de a fi neutralizat.

Donald Trump, din nou în centrul unui incident de securitate

Incidentul readuce în atenție seria amenințărilor la adresa lui Donald Trump din ultimii ani. Fostul și actualul lider american a fost vizat de mai multe presupuse tentative de asasinat, inclusiv atacul armat din timpul unui miting electoral organizat în Pennsylvania, în iulie 2024.

Un alt incident a avut loc câteva luni mai târziu, când un bărbat înarmat a fost arestat pe terenul de golf din West Palm Beach unde Trump juca golf.

După atacul de sâmbătă seara, republicanii din Camera Reprezentanților au transmis un mesaj public în care au mulțumit agenților Secret Service pentru intervenția rapidă și au condamnat violența politică.

În ciuda incidentului, oficialii Casei Albe au precizat că Donald Trump și-a continuat activitatea în Biroul Oval, concentrându-se asupra situației tensionate din Orientul Mijlociu.