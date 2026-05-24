Atac armat lângă Casa Albă. Suspectul a fost împușcat mortal de agenții Secret Service. Donald Trump se afla în clădire. FOTO

Un bărbat înarmat a deschis focul sâmbătă seara asupra unui punct de control de securitate din apropierea Casei Albe, iar agenții Secret Service au ripostat imediat. 

Mihaela Ivăncică

Suspectul a fost rănit grav în schimbul de focuri și transportat la spital, unde a murit ulterior, potrivit autorităților americane.

În timpul incidentului, un trecător a fost rănit, însă oficialii nu au oferit informații despre starea acestuia. Președintele american Donald Trump se afla în Casa Albă în momentul atacului, după ce își anulase deplasările din weekend pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Directorul FBI, Kash Patel, a transmis că agenții federali oferă sprijin Secret Service în ancheta deschisă după schimbul de focuri din apropierea reședinței prezidențiale.

Cine era atacatorul care a tras asupra agenților Secret Service

Potrivit presei americane, atacatorul era Nasire Best, un tânăr de 21 de ani cunoscut autorităților pentru comportamentul său instabil și pentru incidente repetate în zona Casei Albe.

Acesta fusese observat de mai multe ori în apropierea punctelor de acces și avea emis un ordin de îndepărtare. În trecut, fusese arestat după ce a blocat traficul și după ce ar fi încercat să treacă ilegal de un punct de control al Casei Albe.

Documente judiciare citate de presa americană arată că tânărul susținea că este „Iisus Hristos” și că dorea să fie arestat. Sâmbătă seara, el s-a apropiat de perimetrul de securitate și a deschis focul asupra agenților Secret Service înainte de a fi neutralizat.

Donald Trump, din nou în centrul unui incident de securitate

Incidentul readuce în atenție seria amenințărilor la adresa lui Donald Trump din ultimii ani. Fostul și actualul lider american a fost vizat de mai multe presupuse tentative de asasinat, inclusiv atacul armat din timpul unui miting electoral organizat în Pennsylvania, în iulie 2024.

Un alt incident a avut loc câteva luni mai târziu, când un bărbat înarmat a fost arestat pe terenul de golf din West Palm Beach unde Trump juca golf.

După atacul de sâmbătă seara, republicanii din Camera Reprezentanților au transmis un mesaj public în care au mulțumit agenților Secret Service pentru intervenția rapidă și au condamnat violența politică.

În ciuda incidentului, oficialii Casei Albe au precizat că Donald Trump și-a continuat activitatea în Biroul Oval, concentrându-se asupra situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Donald Trump: ”Iranienii nu vor avea niciodată o armă nucleară nouă. Și vom termina cu asta în curând”

Președintele Donald Trump dă de înțeles că un acord privind programul nuclear iranian este aproape gata. Totodată ia în calcul noi lovituri militare asupra Iranului.

Președintele Donald Trump dă de înțeles că un acord privind programul nuclear iranian este pe cale să fie parafat. Dar, în același timp, ia în calcul noi lovituri militare asupra Iranului. 
Nouă politică de imigrație în SUA, anunțată de administrația Trump. Măsura stârnește controverse majore

Administraţia Trump a anunţat că deţinătorii de vize temporare care vor să obţină cartea verde trebuie să se întoarcă în ţările de origine pentru a depune cererile prin proceduri consulare, schimbând practica actuală, potrivit NBC News.

Miliarde de euro, în joc. Bolojan, semnal de alarmă despre proiectele PNRR: ”Au fost convocați toți primarii luni dimineață”

Premierul interimar Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă, sâmbătă, anunțând că România se află în plină negociere cu Bruxellesul pentru a nu pierde miliarde de euro din fonduri europene. Astfel, deciziile luate în zilele următoare vor fi decisive.

Cannes 2026. Filmul "Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat marele premiu Palme d'Or. Este al doilea trofeu al românului

Filmul "Fjord", regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes 2026.

Surse Washington Times: SUA și Iranul vor anunța un acord de pace în următoarele 24 de ore, care va pune capăt luptelor

Statele Unite și Iranul ar putea anunța în următoarele ore încheierea unui acord de pace, menit să pună capăt luptelor pe toate fronturile, a declarat pentru The Washington Times o sursă apropiată negocierilor.

