Schimbarea bruscă de poziție a lui Donald Trump privind desfășurarea trupelor americane în Polonia a transformat Forumul GLOBSEC din această săptămână, organizat la Praga, într-o demonstrație a modului în care Europa încearcă să mențină NATO funcțional chiar și atunci când Washingtonul devine o sursă de incertitudine.

„Gândiți-vă cât de confuzi sunt rușii”, a glumit ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, la POLITICO Speakeasy, după ce a fost întrebat cum va putea Varșovia să își planifice acțiunile în funcție de schimbările de poziție de la Washington.

Sikorski a calificat episodul privind trupele drept „o neînțelegere”, a spus că „totul este bine când se termină cu bine” și a minimizat deteriorarea relațiilor cu Washingtonul, considerând-o „doar un mic incident”.

Însă schimbările de poziție ale Washingtonului — de la decizia neașteptată a secretarului Apărării, Pete Hegseth, de a anula o desfășurare planificată a 4.000 de soldați în Polonia, până la schimbarea de direcție a lui Trump din această săptămână, exprimată într-o postare pe Truth Social — au lăsat multe orgolii rănite la Varșovia.

Mesajele contradictorii ale SUA au contribuit la provocarea unui „șoc politic și psihologic major” în Polonia, potrivit unei telegrame diplomatice americane obținute de POLITICO.

America imprevizibilă pune Europa în alertă

Lecția pentru întreaga Europă este că America rămâne crucială pentru apărarea continentului, însă a devenit tot mai imprevizibilă. Președintele ceh Petr Pavel s-a plâns că problema „nu a fost atât retragerea trupelor, cât lipsa de informații”.

Aliații „obișnuiau să fie informați” cu privire la modificările privind efectivele și prezența trupelor americane, a spus el, în timp ce schimbările dramatice legate de desfășurarea militară din Polonia par să fi fost anunțate „fără nicio coordonare cu NATO”.

Inclusiv consilierii președintelui polonez Karol Nawrocki, apropiat de mișcarea MAGA, au fost surprinși de schimbările rapide de poziție.

Marcin Przydacz, secretar de stat al președintelui polonez, a descris comunicarea venită de la Washington drept „haotică” și a subliniat că Polonia este „cea care îndeplinește criteriul de 5% din PIB”, referindu-se la obiectivul NATO privind cheltuielile pentru apărare.

Polonia a urmat modelul menținerii unor relații solide cu SUA: a devenit unul dintre principalii contributori la bugetul de apărare al alianței, a evitat să critice războiul declanșat de Trump împotriva Iranului și a cumpărat armament american în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, nici măcar aceste concesii nu garantează stabilitatea și loialitatea Washingtonului, comentează POLITICO.

O întrebare-cheie pentru summitul de la Ankara

Acest context prefigurează una dintre întrebările centrale ale summitului liderilor NATO din iulie, de la Ankara: ar trebui Europa să urmeze apelurile șefului alianței, Mark Rutte, și să continue să se bazeze pe sistemele de armament americane esențiale sau să investească mai mult în propriile capacități de apărare?

Germania colaborează cu partenerii europeni pentru a construi „o capacitate de apărare nouă și puternică pentru Europa”, recunoscând, în același timp, că Washingtonul își concentrează tot mai mult atenția asupra Chinei și a regiunii Indo-Pacific, a declarat ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Totuși, această direcție generează tensiuni în interiorul Europei, deoarece multe state preferă achiziționarea rapidă de armament american pentru a descuraja amenințarea rusă.

Ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, a avertizat asupra introducerii unei „preferințe europene” în regulile UE privind achizițiile din domeniul apărării.

„Responsabilitatea mea, în primul rând, este să pun arme în mâinile acestor luptători”, a declarat Jonson sâmbătă. „Uneori acestea pot proveni de la europeni, alteori de la americani sau, în unele cazuri, din Asia”, a adăugat el.

Avertismentul lui Jonson vine la câteva săptămâni după ce Thomas DiNanno, subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului, a efectuat vizite în Polonia, România și Estonia.

Departamentul de Stat american a precizat că întâlnirile sale de la Varșovia cu reprezentanții industriei americane au inclus discuții despre „protecționismul UE în domeniul apărării” și despre „Strategia America First privind transferul de arme”.

România încearcă să păstreze echilibrul între Europa și SUA

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a subliniat la rândul său nevoia de echilibru între dezvoltarea industriei locale de apărare și echiparea rapidă a armatei.

„Localizarea a fost foarte importantă, investițiile în locuri de muncă la nivel național au fost foarte importante”, a declarat aceasta sâmbătă.

În același timp, Bucureștiul dorește să „creeze spațiul necesar pentru a avansa în angajamentul cu Statele Unite”, a explicat ministrul, precizând că planul de achiziții al României include „peste 2 miliarde de dolari” pentru echipamente americane.

Potrivit POLITICO, această nevoie de a echilibra interesele interne cu menținerea relației strategice cu o Americă imprevizibilă, condusă de Donald Trump, va deveni una dintre temele majore ale summitului NATO de la Ankara.