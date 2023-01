Prima reacție a Gretei Thunberg după ce a fost reținută în Germania. „Protejarea climei nu este o infracţiune”

Protejarea climei nu reprezintă o infracţiune, a transmis Greta într-o postare pe Twitter.

"Ieri am făcut parte dintr-un grup care a protestat paşnic împotriva extinderii unei mine de cărbune în Germania. Am fost reţinuţi de poliţie, însă am fost eliberaţi mai târziu în aceeaşi seară", a scris activista suedeză.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice