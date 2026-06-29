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Promisiunile unui prezidențiabil francez: Franța va ieși din NATO, va coopera cu Rusia și China: ”A început declinul SUA”.

Stiri externe
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Jean-Luc Melenchon, candidatul stângii radicale la președinția Franței, susține ieșirea țării din NATO și cooperarea strânsă cu Rusia și China, în condițiile în care a început declinul Statelor Unite.

autor
Cristian Anton

Candidatul Partidului La France Insoumise (LFI, stânga radicală) în alegerile prezidenţiale franceze Jean-Luc Mélenchon pledează în favoarea unei ieşiri a Franţei din NATO şi adoptarea unei poziţii de ”nealiniere cooperativă”, care să se traducă printr-o ”politică de cooperare consolidată” cu China, relatează AFP.

"Nu se poate pune problema să rămânem în NATO şi nici să intrăm în noi coaliţii militare, ca cele care se află în configurare, cu Australia, Noua Zeelandă şi Marea Britanie, pentru a face faţă zonei Asia-Pacific", a declarat Jean-Luc Mélenchon sâmbătă, la un colocviu pe teme geopolitice organizat de Institutul La Boétie, un cerc de reflecţie cu legături cu LFI.

Liderul LFI a respins totodată, în acest discurs, "diplomaţia cluburilor închise" - ca G7 şi G20 - şi a apreciat că "începerea fazei declinului Statelor Unite ale Americii" trebuie să permită să se acţioneze în vederea unei "ONU reînnoite".

Jean-Luc Mélenchon pledează în favoarea unei ieşiri din NATO, însă nu vede niciun inconvenient în păstrarea acordurilor de apărare cu ţări din Uniunea Europeană (IE).

El consideră că va fi, de asemenea, necesară "o angajare cu Rusia a unor discuţii care să permită obţinerea unor garanţii reciproce cu privire la urmarea evenimentelor, a doua zi după retragerea lor din Ucraina".

În vederea obţinerii unui acord de pace în Ucraina, Jean-Luc Mélenchon reafirmă că nu trebuie să se excludă "schimbări de trasări de frontiere", dar că acestea "trebuie să se fac cu acordul populaţiilor".

El a minimalizat, în trecere, responsabilitatea Rusiei în Războiul din Ucraina care, susţine el, "a fost în mare parte creat de înşişi cei care azi îi deplâng consecinţele".

Promite ”o nouă direcție a muncii” în Franța

Jean-Luc Mélenchon s-a lansat, în acest discurs amplu despre probleme internaţionale, într-o pledoarie în favoarea unui dialog intens cu China.

"Nealinierea cooperativă înseamnă mai întâi să discutăm cu cei cu care nu discutăm şi să refuzăm în mod absolut politica confruntării violente cu China, ceea ce înseamnă să intrăm într-o politică de cooperare consolidată cu această ţară", a declarat el.

Fără să vorbească specific despre comerţ, securitate sau drepturile omului, liderul stângii radicale a dat asigurări că nu vrea "să ascundă ceea ce va fi o nouă direcţie a muncii", în cazul în care va fi ales preşedinte al Republicii franceze, anul viitor.

În opinia sa, dezvoltarea puterii economice a Chinei nu a fost dublată de "practici imperialiste", un lucru care, consideră el, o deosebeşte de Statele Unite.

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Sursa: News.ro

Etichete: candidat, extrema stanga, Franta, alegeri prezidentiale, iesire, NATO, cooperare, Rusia, China,

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