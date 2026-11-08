În mai multe orașe au izbucnit tensiuni, însă situația a rămas relativ calmă la nivel național, scrie news.ro.

Potrivit Ministerului de Interne, 146.000 de persoane au participat la manifestațiile de sâmbătă. Sindicatele, însă, susțin că numărul protestatarilor a ajuns la 250.000.

Tensiunile au apărut spre sfârșitul după-amiezii, atât în capitală, cât și în alte câteva orașe. Ministerul de Interne a raportat 360 de arestări și a descris manifestațiile drept „marșuri marcate de numeroase incidente în orașele mari, dar ținute sub control de forțele de ordine”.

O coaliție de sindicate din sectoarele educației naționale și învățământului superior a lansat un apel la grevă pentru marți, 10 noiembrie.

Joi, între 575.000 de persoane, potrivit autorităților, și 1,6 milioane, potrivit sindicatului CGT, au manifestat în întreaga Franță, cerând creșterea puterii de cumpărare.