Investitorii s-au îndreptat către acest activ considerat refugiu sigur, pe fondul îngrijorării că președintele american Donald Trump va afecta relațiile cu aliații cheie, de la Europa până la Canada, scrie CNN.

O uncie este echivalentul a 28,3495 de grame. O uncie troy, unitate în care se măsoară metalele prețioase, inclusiv aurul, este echivalentul a 31,1035 grame. Astfel, când spunem că aurul costă 5.000 de dolari pe uncie, înseamnă că 31,1035 grame de aur valorează 5.000 de dolari.

Prețul aurului crește rapid

În primele 26 de zile ale acestui an, prețul aurului a crescut cu 15%; o creștere istorică care se bazează pe un an record în 2025, când prețurile au crescut cu 65% - cea mai mare creștere anuală din 1979.

Aurul este adesea considerat un refugiu în perioade de incertitudine și un barometru al anxietății pieței. Această ultimă creștere a fost determinată de o serie de măsuri globale și interne luate de Trump, care au destabilizat piața – de la amenințările tarifare, acum revocate, împotriva aliaților NATO în legătură cu Groenlanda, la operațiunea militară împotriva Venezuelei și ancheta penală împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell.

Cererea a fost stimulată și de slăbirea dolarului american, de inflația mai mare decât se aștepta, de previziunile că Fed va reduce și mai mult ratele dobânzilor în acest an și de achiziționarea metalului prețios de către băncile centrale din întreaga lume.

Duminică, aurul a crescut cu 1,4%, ajungând la 5.058 dolari pe uncie troy, la ora 20:14 ET.

Argintul urmează trendul aurului

Argintul, un alt activ refugiu cu valoare în creștere, a crescut duminică cu 4,5%, ajungând la 107,8 dolari pe uncie. La fel ca aurul, argintul a înregistrat anul trecut cea mai bună performanță din 1979, cu o creștere a prețului de 141%.

În ciuda atingerii pragului de 5.000 de dolari, analiștii au rămas în mare parte optimisti în privința aurului, argumentând că prețurile ar putea crește în continuare, având în vedere persistența incertitudinii.

Înainte de creșterea record, analiștii Goldman Sachs și-au ridicat previziunile privind prețul aurului la 5.400 de dolari pe uncie troy, invocând interesul investitorilor din sectorul privat pentru metalul galben, din cauza „incertitudinii persistente a politicii globale”, potrivit unei note de cercetare publicate săptămâna trecută de banca de investiții.

Alții au văzut un potențial de creștere și mai mare. Directorul de investiții al Bank of America, Michael Hartnett, a declarat într-o notă de cercetare săptămâna trecută că prețul aurului ar putea depăși 6.000 de dolari.

Politica lui Trump crește incertitudinea

La mai puțin de o lună de la începutul anului 2026, politica bruscă a lui Trump a alimentat incertitudinea geopolitică și a zguduit piețele, determinând investitorii să parieze pe metale prețioase.

Prețul aurului a crescut după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către SUA și amenințarea lui Trump împotriva regimului iranian, pe fondul represiunii sângeroase împotriva protestatarilor.

Trump și-a intensificat retorica privind anexarea Groenlandei și a amenințat că va relansa un război comercial global cu tarife vamale împotriva aliaților europeni care s-au opus planurilor sale de achiziționare a teritoriului danez. Chiar dacă Trump a dat brusc înapoi și a afirmat că miercuri s-a ajuns la un acord, piețele au rămas neliniștite din cauza imprevizibilității Casei Albe.

Trump amenință Canada și China

Apoi, sâmbătă, Trump a amenințat că va impune tarife de 100% asupra importurilor canadiene în cazul în care vecinul SUA va încheia un acord comercial cu China – lucru pe care Ottawa a declarat că „nu intenționează” să îl facă.

Pe plan intern, președintele SUA a reluat atacurile la adresa lui Powell, președintele Fed. Procurorii federali au deschis o anchetă penală împotriva acestuia la începutul acestei luni, punând sub semnul întrebării independența politică a băncii centrale.

Împreună, aceste evoluții au neliniștit investitorii, accelerând fuga către metale prețioase.

