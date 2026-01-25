În urmă cu un an, bărbatul a fost prins de anchetatorii de la Direcția Națională Anticorupție în timp ce primea 50.000 de euro marcați, de la soția unui om de afaceri arestat pentru evaziune.



Femeia a fost de altfel și cea care l-a denunțat.

Suspectul susținea că este nepotul unui procuror și că va interveni pentru a-l ajuta pe cel arestat dacă va primi 10% din prejudiciul estimat la cinci milioane de euro.



Judecat pentru trafic de influență, suspectul a fost condamnat inițial la trei ani de închisoare cu executare, dar și-a redus pedeapsa după ce a denunțat un traficant de droguri.

Va fi obligat să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității.

