Mama unui copil, în vârstă de 32 de ani, se afla la o cină romantică cu partenerul ei la restaurantul thailandez Giggling Squid din St Martin’s Square, Leicester, între Crăciun și Anul Nou, când a făcut descoperirea și a alertat personalul, scrie BBC.

După ce a intrat într-o cabină și a folosit toaleta, femeia a observat sub colacul WC-ului o cameră neagră, cu un sul de hârtie de bucătărie înfășurat în jurul ei, prin care se vedea clar o lentilă neagră. Ulterior, s-a constatat că dispozitivul era conectat la internet.

Ce a mărturisit femeia

Ea a declarat: „M-am întors și m-am uitat în jos și am văzut acest punct negru, rotund – părea complet nelalocul lui, mai ales că toaleta este albă. Era acolo o cameră mică, cu niște fire care ieșeau din ea și un acumulator acoperit cu hârtie de bucătărie, iar în momentul acela mi s-a strâns stomacul. Gândul că cineva te-ar putea privi, mai ales într-un spațiu atât de intim, m-a îngrozit. Este extrem de inconfortabil să te gândești că cineva are acum acele imagini. Trebuie să fi fost atât de multe persoane care au folosit acea toaletă.”

Poliția din Leicestershire a transmis că a fost informată a doua zi despre camera web descoperită în restaurant.

„Ofițerii s-au deplasat la fața locului, iar dispozitivul a fost ridicat pentru examinare. Au fost făcute verificări suplimentare privind sistemul de supraveghere video al restaurantului, iar personalul a fost audiat pentru a încerca identificarea persoanei responsabile. De asemenea, angajaților li s-au oferit recomandări pentru a rămâne vigilenți”, a declarat un purtător de cuvânt.

Un reprezentant al companiei care administrează localul, a precizat că un client a semnalat personalului existența unui „obiect suspect” în seara în care a fost descoperit. „Angajații noștri au procedat corect și au anunțat imediat poliția, care are acum obiectul în posesie. Cooperăm pe deplin cu ancheta”, a declarant el.

Victima a adăugat că speră ca povestea ei să ajute la protejarea altor persoane.

„Încerc să-i fac pe oameni să fie mai atenți atunci când se află în spații publice, să se uite peste tot, chiar și în locuri la care nu ne-am gândi niciodată că ar putea fi nesigure. Când am vorbit cu alții despre asta, mi-am dat seama că nimeni nu se gândește la a verifica sub colacul toaletei sau a arunca o privire rapidă înainte de a o folosi. Dacă asta ajută pe cineva să observe din timp și să prevină o escaladare, atunci cu atât mai bine.”

Poliția din Leicestershire a fost notificată și a deschis o anchetă, însă până în prezent nu au fost efectuate arestări.

