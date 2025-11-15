Ultima masă a unui criminal din Carolina de Sud, care a ales plutonul de execuție ca metodă să plătească pentru faptele sale

Un pluton de execuție din Carolina de Sud a executat vineri un individ vinovat de trei crime. Este a treia persoană care a murit prin această metodă în statul respectiv în 2025.

Trei angajați ai închisorii s-au oferit voluntari pentru a executa sentința lui Stephen Bryant, în vârstă de 44 de ani, care a fost declarat mort la ora 18:05. Bryant a ucis trei persoane în decurs de cinci zile într-o zonă rurală a statului, în 2004. El a ales să moară prin împușcare în loc de injecție letală sau scaunul electric, relatează New York Post.

Individul nu a făcut nicio declarație finală și a aruncat o scurtă privire către cei 10 martori înainte ca gluga să-i fie pusă pe cap. Împușcăturile s-au auzit aproximativ 55 de secunde mai târziu. Bryant nu a scos niciun sunet iar ținta roșie care marca locul inimii sale a zburat din pieptul său.

A mai respirat de câteva ori superficial, apoi a avut un ultim spasm. Un medic l-a examinat cu stetoscopul timp de un minut înainte de a-l declara mort.

Trei membri ai familiilor victimelor, care au fost martori, s-au ținut de mână în timpul execuției. Bryant este a șaptea persoană executată de Carolina de Sud în 14 luni, după ce statul a avut o pauză de 13 ani în execuții, întrucât nu a putut obține medicamente pentru injecția letală.

Guvernatorul republican Henry McMaster a refuzat să acorde clemență lui Bryant. Niciun guvernator din Carolina de Sud nu a acordat clemență de la reinstaurarea pedepsei cu moartea în SUA în 1976.

South Carolina Department of Corrections

Ultima masă a criminalului

La ultima sa masă, Bryant a servit un amestec picant de fructe de mare sote, pește prăjit cu orez, rulouri cu ouă, creveți umpluți, două batoane de ciocolată și tort de ciocolată.

Bo King, un avocat care se ocupă de cazuri de pedeapsă cu moartea în Carolina de Sud, a declarat că Bryant avea o tulburare genetică, a fost victima abuzurilor sexuale și fizice din partea rudelor, iar consumul excesiv de alcool al mamei sale „i-a afectat permanent corpul și creierul”.

„Deficiențele domnului Bryant l-au făcut incapabil să suporte amintirile chinuitoare din copilărie”, a scris avocatul într-o declarație.

King a mai spus că Bryant „a dat dovadă de grație și curaj în iertarea familiei sale și de o mare dragoste pentru cei din închisoare și din afara acesteia”.

„Ne vom aminti de prieteniile sale neașteptate, de instinctul său feroce de protecție și de dragostea sa pentru natură, apă și lume”, a scris King.

Plutonul de execuție vs. injecția letală

Plutonul de execuție are o istorie lungă și violentă în întreaga lume. Moartea prin împușcare a fost folosită pentru a pedepsi revoltele și dezertarea din armată, ca justiție de frontieră în Vestul Sălbatic american și ca instrument de teroare și represiune politică în fosta Uniune Sovietică și Germania nazistă. Dar, în ultimii ani, a fost reintrodusă în SUA. Unii legiuitori spun că este cea mai rapidă și mai umană metodă de a executa o persoană.

Asta după o serie de execuții eșuate prin alte metode, inclusiv prin injecție letală. Carolina de Sud și alte state s-au luptat să mențină stocuri adecvate de medicamente pentru injecția letală.

În parte din această cauză, Carolina de Sud a suspendat execuțiile timp de 13 ani.

Statul a reluat execuțiile în septembrie 2024, după care patru bărbați au fost executați prin injecție letală și trei prin pluton de execuție. Statul se numără printre cele câteva în care scaunul electric este încă legal.

King, avocatul care vorbește în numele lui Bryant, a spus că fiecare dintre cele șapte execuții a fost „brutală și rușinoasă”.

„Niciuna nu a făcut Carolina de Sud mai sigură sau mai justă”, a spus King.

Celelalte trei execuții recente prin pluton de execuție din SUA au avut loc în Utah, unde nu mai avusese loc niciuna din 2010.

Metoda este încă legală și în Idaho și reprezintă o metodă de rezervă în cazul în care altele nu sunt disponibile în Oklahoma și Mississippi.

Crimele din 2004 din zona rurală a Carolinei de Sud

Bryant a recunoscut că l-a ucis pe Willard „TJ” Tietjen în octombrie 2004, după ce s-a oprit la casa lui izolată din zona rurală a județului Sumter și a spus că are probleme cu mașina. Tietjen a fost împușcat de mai multe ori. Bryant a răspuns apoi la telefonul lui Tietjen după ce a sunat de mai multe ori, spunându-le atât soției, cât și fiicei sale că el era hoțul și că l-a ucis, au spus procurorii.

Individul a ucis și alți doi bărbați – unul înainte și unul după Tietjen. El i-a luat pe bărbați cu mașina și, când aceștia au coborât să urineze pe marginea drumului, i-a împușcat în spate, au declarat autoritățile.

În timpul căutării, polițiștii au oprit aproape toate mașinile care circulau pe drumurile de țară din zona situată la est de Columbia și le-au spus oamenilor să fie suspicioși față de orice persoană necunoscută care le cere ajutorul.

Bryant este al 43-lea bărbat executat în acest an în SUA în urma unei hotărâri judecătorești.

Cel puțin alți 14 sunt programați să fie executați în restul anului 2025 și anul viitor.

Bryant este, de asemenea, a 50-a persoană executată în Carolina de Sud de când statul a reluat aplicarea pedepsei cu moartea în urmă cu 40 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













