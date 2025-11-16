Președintele unui stat UE a tăiat ajutoarele dedicate ucrainenilor: „Nu vreau să contribui la haos”

16-11-2025 | 09:47
refugiati ucraina
Getty

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că a semnat pentru ultima dată o lege privind ajutorul acordat cetățenilor ucraineni și că, de acum înainte, aceștia vor fi tratați la fel ca alte minorități naționale.

Alexandru Toader

Vorbind la o adunare de masă în Minsk Mazowiecki, Nawrocki a declarat că nu va mai semna o altă lege privind ajutorul acordat ucrainienilor, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei noi abordări, susținând că cea actuală plasează cetățenii polonezi pe picior de egalitate cu cetățenii unui alt stat, notează ziarul polonez Gazeta.pl, citat de Ukrainska Pravda.

El a explicat că proiectul inițial ar fi extins beneficiul 800+ la ucrainenii care nu sunt angajați în Polonia, ceea ce el a descris ca fiind „nedrept față de polonezi” și, prin urmare, a refuzat să îl semneze.

Nawrocki a semnat o versiune revizuită care, în opinia sa, răspunde parțial preocupărilor sale, dar a insistat că este ultima dată când va aproba o astfel de măsură. Ajutorul social polonez „Familia 800+” oferă o plată lunară de în valoare de 220 de dolari pentru fiecare copil cu vârsta sub 18 ani, indiferent de venitul familiei.

„Am semnat a doua versiune a proiectului de lege pentru că nu vreau să fiu președintele haosului. Dar le-am reamintit prim-ministrului și majorității parlamentare că aceasta este ultima dată când semnez această lege privind asistența pentru ucraineni.”

Citește și
Prizonieri ucraineni
Ucraina și Rusia au ajuns la un acord pentru eliberarea prizonierilor. Peste o mie de ucraineni se vor întoarce acasă

Nawrocki a declarat că, după trei ani de război, minoritatea ucraineană din Polonia ar trebui tratată în mod responsabil, dar în aceleași condiții ca și alte minorități naționale.

„Legea a fost adoptată pentru că nu vreau să contribui la haos. Dar mă aștept ca deciziile viitoare să fie realiste și echitabile”, a mais spus președintele Poloniei.

Nawrocki a declarat că statul trebuie să elaboreze măsuri care să protejeze atât prosperitatea Poloniei, cât și prezența ucrainenilor în țară. El a avertizat că lipsa unei politici sensibile ar putea însemna „haos în martie anul viitor”.

Președintele polonez a adăugat că se bazează pe guvern și pe majoritatea parlamentară, dar a repetat că nu va fi de acord cu o lege care, în opinia sa, acordă ucrainienilor o poziție privilegiată față de cetățenii polonezi.

Sursa: Ukrainska Pravda

