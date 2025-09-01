POLITICO: De la erou la zero - politica externă a Poloniei se stinge din cauza conflictului politic de la vârful puterii

Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a durat doar un an şi jumătate. Acum, ea este compromisă de războiul politic deschis dintre preşedintele şi prim-ministrul ţării.

Preşedintele Poloniei îl vizitează pe Donald Trump săptămâna aceasta şi va aduce un mesaj contradictoriu din partea unei Varşovii profund divizate, scrie POLITICO.

Polonia a lipsit de la reuniunea de criză de la Casa Albă de luna trecută, când liderii europeni de vârf s-au grăbit să se deplaseze la Washington pentru a-l proteja pe Volodimir Zelenski de Donald Trump.

Eforturile anterioare de a revigora Triunghiul de la Weimar - cu Polonia, Germania şi Franţa - se estompează pe măsură ce Parisul şi Berlinul îşi încălzesc relaţiile, iar statutul Poloniei ca unul dintre cei mai importanţi aliaţi ai Kievului este subminat de luptele politice interne pe tema refugiaţilor ucraineni.

Premierul pro-UE Donald Tusk (foto, dreapta) i-a transmis un mesaj critic preşedintelui Karol Nawrocki (stânga), reamintindu-i că, potrivit Constituţiei poloneze, politica externă a Poloniei este stabilită de guvernul condus de premier. „Probabil că va dura ceva timp până când biroul preşedintelui se va pune la curent, va înţelege pe deplin regulile jocului şi consecinţele prevederilor constituţionale. Le voi explica şi îi voi informa cu răbdare cum ar trebui să arate o astfel de cooperare”, a spus Tusk.

Aceste diviziuni interne vor fi pe deplin vizibile miercuri, când preşedintele de dreapta nou ales, Karol Nawrocki, va fi la Casa Albă pentru a-l vizita pe aliatul său politic Donald Trump, care a făcut campanie deschisă pentru el în timpul alegerilor prezidenţiale poloneze de la mijlocul acestui an.

Vizita se transformă într-un joc de putere între cei doi politicieni, a căror antipatie reciprocă este evidentă, scrie POLITICO. Biroul lui Nawrocki a reacţionat cu dispreţ la primirea instrucţiunilor de la Ministerul de Externe cu privire la obiectivele vizitei în SUA. Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit „o glumă” tipărită pe o singură foaie de hârtie.

Ministerul de Externe a ripostat că este „de fapt poziţia guvernului polonez, care este, prin natura sa, concisă”.

„Abordarea guvernului este reducţionistă. Ei consideră că preşedintele are doar rolul de a da o imagine politicii sau de a acţiona ca purtător de cuvânt, citind instrucţiuni pregătite”, a declarat pentru POLITICO Radosław Fogiel, deputat al partidului populist Lege şi Justiţie (PiS), care îl susţine pe Nawrocki. „Reprezentarea ţării înseamnă ceva mai amplu. Preşedintele, în calitate de reprezentant al statului, nu poate fi limitat la rolul de purtător de cuvânt al guvernului”, a spus Fogiel, care este vicepreşedinte al comisiei parlamentare pentru afaceri externe.

Dar guvernul este ferm convins că Tusk deţine frâiele puterii. „Preşedintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziţia statului, care este poziţia guvernului, chiar dacă nu este de acord cu aceasta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Paweł Wroński, pentru mass-media poloneză, adăugând: „Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”.

Lupta pentru putere

Bătălia face parte dintr-un război mai amplu pentru controlul Poloniei.

Tusk conduce o coaliţie de centru care a preluat puterea în decembrie 2023, după ce a înlăturat guvernul PiS, care se afla la putere de opt ani. Nawrocki a fost susţinut de PiS, iar victoria sa din iunie, împreună cu revenirea lui Trump la Casa Albă, au zădărnicit speranţele lui Tusk de a readuce Polonia în mainstream-ul UE.

Tusk a reuşit să deblocheze miliarde de euro din fondurile UE care fuseseră îngheţate de Bruxelles din cauza îngrijorărilor că guvernul PiS anterior politiza instanţele şi submina statul de drept. Guvernul său a fost, de asemenea, binevenit înapoi la masa de negocieri a blocului european, susţinut de bugetul militar şi de apărare al Poloniei, în creştere rapidă, precum şi de performanţa economică excelentă a ţării.

Acum, el este implicat într-un război de gherilă cu Nawrocki, care îşi foloseşte mandatul naţional pentru a încerca să-şi croiască un rol mai important, atât în ţară, cât şi în străinătate.

În primele sale săptămâni în funcţie, Nawrocki s-a opus prin veto la o serie de legi susţinute de guvern.

În timpul unei întâlniri furtunoase săptămâna trecută între Nawrocki şi cabinetul lui Tusk, preşedintele a încercat să se implice în detaliile unui proiect de construire a unui aeroport în centrul Poloniei, l-a certat pe ministrul de finanţe şi a cerut guvernului să îşi actualizeze programul pentru a include propriile promisiuni electorale.

Deşi Nawrocki nu va avea o sarcină uşoară în a-l înlătura pe Tusk pe plan intern, el are mai multă libertate de acţiune în afara ţării. Călătoria la Washington va fi prima vizită în străinătate a lui Nawrocki – un semn al importanţei Statelor Unite pentru Polonia şi al legăturilor politice dintre preşedinţii polonez şi american.

Nawrocki şi Trump vor purta „discuţii bilaterale, nu numai despre Ucraina, ci şi despre securitatea Poloniei. Trebuie să ne concentrăm asupra ameninţărilor la adresa Poloniei, deoarece acestea sunt numeroase. Asta nu înseamnă că nu vom discuta despre viitorul Ucrainei, deoarece Polonia nu poate fi lăsată în afara acestei discuţii”, a declarat la începutul acestei săptămâni Marcin Przydacz, consilierul pentru politică externă al lui Nawrocki.

Tusk şi Nawrocki urmează să se întâlnească pentru a avea o discuţie individuală înaintea vizitei la Washington. Alianţa cu SUA este considerată crucială pentru securitatea Poloniei de către toate părţile din această ţară profund divizată.

Ucrainenii, o miză politică?

Luptele politice interne aprige din Polonia tensionează şi relaţiile Varşoviei cu Kievul. Guvernul concurează cu Nawrocki pentru a vedea cine este mai dur cu imigranţii, inclusiv cu ucrainenii care au fugit în Polonia după atacul Rusiei.

Săptămâna trecută, Nawrocki s-a opus prin veto unui proiect de lege susţinut de guvern care extindea ajutorul acordat ucrainienilor din Polonia, argumentând că acesta i-ar pune pe ucrainieni înaintea polonezilor în ceea ce priveşte accesul la asistenţă medicală şi alocaţia lunară pentru copii de 800 de zloţi (188 de euro), potrivit News.ro.

Proiectul de lege respins de preşedinte a pus sub semnul întrebării şi finanţarea în continuare de către Polonia a accesului Ucrainei la internetul prin satelit Starlink al lui Elon Musk. „Acesta este sfârşitul internetului Starlink, pe care Polonia îl furnizează Ucrainei”, a scris ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, pe platforma socială X.

„Domnule preşedinte, trebuie să încetaţi să atacaţi orbeste guvernul în numele unei lupte politice. Le faceţi rău oamenilor care luptă pentru independenţa lor şi, în acelaşi timp, ajutaţi Rusia”, a adăugat el adresându-se lui Nawrocki.

Biroul lui Nawrocki a subliniat că poziţia Poloniei în ceea ce priveşte sprijinirea apărării Ucrainei rămâne neschimbată. Acesta a depus acum propriul proiect de lege cu privire la ajutorul acordat ucrainenilor din Polonia, care ar putea restabili finanţarea Starlink, dacă parlamentul – controlat de o majoritate care se opune vehement lui Nawrocki – îl va adopta.

Guvernul a declarat că va depune propria propunere de restabilire a finanţării Starlink pentru Ucraina înainte de următoarea sesiune parlamentară, programată pentru 9-12 septembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













