Lovitură pentru Kiev. Președintele Poloniei propune limitarea ajutoarelor pentru refugiații ucraineni

Stiri externe
25-08-2025 | 15:41
Karol Nawrocki
Getty

Noul preşedinte polonez, Karol Nawrocki, a propus limitarea accesului ucrainenilor la alocaţii şi servicii medicale, precum şi interzicerea glorificării unui lider naţionalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.

 

autor
Aura Trif

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei în actualul război cu Rusia, dar unii polonezi consideră că Polonia a primit prea mulţi refugiaţi ucraineni, în timp ce tensiunile dintre Varşovia şi Kiev legate de masacrele din regiunea Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu au fost încă depăşite. Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetăţeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia.

Preşedintele Karol Nawrocki, un naţionalist conservator inspirat de preşedintele american Donald Trump, a promis în campania sa electorală din acest an că va pune "polonezii pe primul loc" şi va limita drepturile străinilor în Polonia.

"Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale", a declarat el în faţa presei.

Ce ajutoare primesc refugiații ucraineni

Refugiaţii ucraineni au în prezent dreptul să primească o alocaţie familială lunară de 800 de zloţi (219 dolari) pentru fiecare copil, alocaţie condiţionată de frecventarea de către copii a unei şcoli poloneze. Alte ţări ale UE, cum ar fi Germania, au propus de asemenea recent diminuarea ajutoarelor sociale pentru refugiaţii ucraineni.

Citește și
Ionut Mosteanu, Denîs Șmîhal
Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”

În Polonia, preşedintele poate propune proiecte de lege şi poate respinge prin veto legi propuse de guvern. Guvernul de la Varşovia, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un liberal eurofil care este un adversar înverşunat al preşedintelui Nawrocki şi al conservatorilor care-l susţin pe acesta, poate la rândul său să blocheze propunerile preşedintelui, creând astfel o situaţie de impas.

Preşedintele Nawrocki a propus luni şi înăsprirea codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naţionalist ucrainean care a luptat împreună cu armata sa insurgentă atât împotriva forţelor naziste, cât şi împotriva celor sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

"Cred că acest proiect de lege ar trebui să abordeze în mod clar simbolul Bandera şi să echivaleze simbolul Bandera în codul penal cu simbolurile care corespund naţional-socialismului german, cunoscut în mod obişnuit sub numele de nazism, şi comunismului sovietic", a explicat noul preşedinte polonez.

Mulţi ucraineni îi consideră pe Bandera şi miliţia sa eroi pentru rezistenţa pe care au dus-o împotriva Uniunii Sovietice şi de asemenea simboluri ale luptei dureroase a Kievului pentru independenţa sa faţă de Moscova.

Însă mulţi în Polonia îl amintesc ca pe un simbol al violenţei anti-poloneze. Bandera este asociat cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), despre care Varşovia afirmă că a comis crime în masă împotriva civililor polonezi în 1943-1944, în special în regiunea Volînia. Mii de ucraineni au murit de asemenea în urma represaliilor la acea vreme.

Promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste se pedepseşte cu până la 3 ani de închisoare conform codului penal polonez.

România a inaugurat două unități de terapie mobilă aeriană. Modulele pot transporta, simultan, pacienți în stare critică

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Polonia, refugiati, ajutoare,

Dată publicare: 25-08-2025 15:41

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține
Stiri externe
Ucraina anunță că România îi va trimite al 23-lea pachet de ajutor militar, fără să precizeze ce conține

Denis Șmîhal, ministrul Apărării de la Kiev, a anunţat că Bucureştiul va transfera în curând Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, precizând că acesta va fi cel de-al 23-lea trimis până în prezent.

Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”
Stiri Politice
Ministrul Ionuț Moșteanu, la Kiev: Vom colabora cu Ucraina pentru dezvoltarea de armament ”prin Programul european SAFE”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat, luni, că s-a întâlnit la Kiev cu omologul său din Ucraina, Denîs Șmîhal, cu care a vorbit despre securitatea Ucrainei și ”pacea pe care ne-o dorim cu toții”.

 

Singurul om de care se teme Vladimir Putin. Președintele unui stat din Europa dezvăluie: „Doar de el ascultă”
Stiri externe
Singurul om de care se teme Vladimir Putin. Președintele unui stat din Europa dezvăluie: „Doar de el ascultă”

Președintele Finlandei, unul dintre liderii europeni care a asistat la discuțiile dintre SUA și UE pentru pacea din Ucraina, a dezvăluit cine este singurul om de care se teme Vladimir Putin.

Recomandări
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe
Stiri Politice
PSD-ului i-a trecut supărarea pentru funeraliile lui Iliescu și revine la ședințele coaliției. Grindeanu: Vorbim de restanțe

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei:„Impedimentele au fost depășite”

CFR Călători, amenințată cu oprirea activității din cauza datoriei de 8,2 milioane de euro, își poate continua circulația după remedierea situației în urma unei întâlniri la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 August 2025

47:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12