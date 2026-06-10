Președintele Recep Erdogan afirmă că atacurile Israelului asupra Siriei și Libanului ”amenință și Turcia”

„Atacurile lansate de (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu și rețeaua sa criminală asupra Libanului și Siriei au dus situația la un punct în care aceasta amenință și Turcia”, a declarat Erdogan în fața parlamentarilor din Partidul AK, aflat la guvernare, potrivit Reuters, adăugând că securitatea Ankarei este strâns legată de cea a acestor două țări.

Erdogan a mai spus că Israelul conduce o „campanie ascunsă” de destabilizare a țărilor africane și a regiunii mediteraneene, aprinzând „focul discordiei” pe insula Cipru, divizată etnic.

„Aceste mici entități, ale căror ambiții depășesc cu mult dimensiunile lor, s-au urcat la bordul navei răutății a Israelului, au preluat rolul de subcontractanți sioniști și urmăresc niște vise deșarte în estul Mediteranei”, a spus el, fără a da detalii.

„Nimeni nu ar trebui să caute aventuri... Vreau ca toată lumea să știe că, dacă drepturile Turciei și ale ciprioților turci sunt încălcate în estul Mediteranei, reacția noastră va fi foarte clară și foarte fermă.”, a mai spus el.