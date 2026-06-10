Președintele Recep Erdogan afirmă că atacurile Israelului asupra Siriei și Libanului ”amenință și Turcia”

Stiri externe
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Președintele turc Recep Erdogan a declarat miercuri că atacurile Israelului asupra Siriei și Libanului au ajuns într-un punct în care amenință și Turcia, adăugând că „agresiunea” Israelului reprezintă o amenințare pentru întreaga lume și trebuie oprită.

autor
Stirileprotv

„Atacurile lansate de (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu și rețeaua sa criminală asupra Libanului și Siriei au dus situația la un punct în care aceasta amenință și Turcia”, a declarat Erdogan în fața parlamentarilor din Partidul AK, aflat la guvernare, potrivit Reuters, adăugând că securitatea Ankarei este strâns legată de cea a acestor două țări.

Erdogan a mai spus că Israelul conduce o „campanie ascunsă” de destabilizare a țărilor africane și a regiunii mediteraneene, aprinzând „focul discordiei” pe insula Cipru, divizată etnic.

„Aceste mici entități, ale căror ambiții depășesc cu mult dimensiunile lor, s-au urcat la bordul navei răutății a Israelului, au preluat rolul de subcontractanți sioniști și urmăresc niște vise deșarte în estul Mediteranei”, a spus el, fără a da detalii.

Nimeni nu ar trebui să caute aventuri... Vreau ca toată lumea să știe că, dacă drepturile Turciei și ale ciprioților turci sunt încălcate în estul Mediteranei, reacția noastră va fi foarte clară și foarte fermă.”, a mai spus el.

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Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat și în trecut Israelul de „masacrarea a sute de mii de persoane în Orientul Mijlociu”, spunând că nu are nicio îndoială că acesta „va plăti preţul” pentru conflictele pe care le-a provocat în Orientul Mijlociu.

De asemenea, Turcia, care este un membru NATO puternic, a criticat bombardamentele aeriene americano-israeliene asupra Iranului, calificându-le drept „încălcare clară a dreptului internațional" și asigurând că „împărtășim durerea poporului iranian".

Nu în ultimul rând, Erdogan a făcut chiar și un apel către statele musulmane să formeze o alianță anti-Israel, afirmând că acest lucru este ”singurul pas care va opri aroganța israeliană”.

Etichete: Turcia, israel, Recep Erdogan, liban, siria,

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