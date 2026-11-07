Santiago Penia este acuzat că și-a folosit influența politică pentru a favoriza o bancă ce s-a extins exponențial sub guvernarea sa.

Majoritatea fondurilor de pensii și-au depus banii la această instituție financiară, adică peste 800 de milioane de dolari.

La începutul săptămânii, banca centrală a țării a dispus, însă, plasarea băncii sub administrare specială din cauza insolvenței. Măsura a blocat conturile a 29 milioane de persoane aproximativ 60% din populația adultă a țării.

Peste noapte, oamenii n-au mai putut să-și folosească banii nici măcar pentru pâine și apă.

Procuratura a deschis o anchetă împotriva lui Penia, sub suspiciunea de îmbogățire ilicită, spălare de bani și trafic de influență.

Acesta a încercat, joi, să-și dea demisia, pentru a-și păstra jurisdicția specială, acordată .. foștilor președinți, dar parlamentarii nu au acceptat.