Un parlamentar și încă trei bărbați au murit după ce s-au prăbușit cu avionul la scurt timp după decolare, în Paraguay. VIDEO

Walter Harms, în vârstă de 61 de ani, fusese ales ca deputat din partea partidului Colorado în parlamentul paraguayan. Alături de el au mai decedat în incident alți trei bărbați - fratele său, Carlos, Jose Gonzalex și Cesar Godoy, conform Daily Star.

Instagram / Walter Harms

Avionul a căzut peste un copac, la puțin timp după ce a decolat de pe o pistă privată. Aeronava a luat foc, iar flăcările care au fost stinse cu greu, potrivit martorilor.

#WATCH : A plane crashes in Paraguay, killing lawmaker Walter Harms of the ruling party and 3 members of his team.#PlaneCrash #plane #crash #Paraguay #BreakingNews #LatestNews pic.twitter.com/FMvwdUOkfr

Președintele Congresului din Paraguay a anunțat că țara va intra într-o perioadă de doliu național, în urma tragediei.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 04-12-2023 08:54