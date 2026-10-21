Conform unui comunicat al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), noile reglementări urmăresc simplificarea procedurilor de rambursare şi compensare, îmbunătăţirea informării pasagerilor şi o aplicare mai eficientă a drepturilor acestora, indiferent de mijlocul de transport utilizat. O parte importantă a modificărilor priveşte biletele de avion cumpărate prin agenţiile de turism, potrivit Agerpres.

Noile reguli consolidează şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Totodată, noile reguli consolidează şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi sau mobilitate redusă, prin măsuri suplimentare privind accesibilitatea, informarea şi asistenţa acordată pe durata călătoriei. În anumite situaţii, acestea vor putea beneficia şi de transportul gratuit al unui însoţitor, în condiţiile prevăzute de legislaţia europeană.

"ANAT, prin intermediul ECTAA, organizaţia europeană a asociaţiilor agenţiilor de turism şi touroperatorilor, a urmărit îndeaproape negocierile şi a susţinut necesitatea unor reguli care să asigure protecţia pasagerilor, fără să transfere asupra agenţiilor responsabilităţi şi costuri care aparţin transportatorilor", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, una dintre principalele modificări priveşte rambursarea biletelor în situaţiile în care pasagerii au dreptul la recuperarea contravalorii acestora. În cazul în care agenţia a achitat biletul către compania de transport din fonduri proprii, iar rambursarea se realizează prin intermediul acesteia, transportatorul va avea la dispoziţie şapte zile pentru transferarea banilor către agenţie, iar agenţia alte şapte zile pentru restituirea acestora către client.

"ANAT şi ECTAA au susţinut pe parcursul negocierilor termene care să ţină cont de mecanismele reale de decontare, de exemplu din industria transportului aerian, inclusiv de sistemele IATA/BSP, precum şi rambursarea prin canalul prin care a fost efectuată plata. Soluţia adoptată reprezintă un compromis, care oferă pasagerilor termene clare, dar presupune adaptarea procedurilor operaţionale ale agenţiilor", se precizează în comunicat.

De asemenea, noile prevederi stabilesc, ca regulă generală, rambursarea inclusiv a comisionului perceput de comerciant atunci când pasagerul are dreptul la restituirea preţului biletului.

"Această obligaţie ridică o problemă importantă pentru agenţiile de turism, întrucât, din perspectiva acestora, serviciul de rezervare a fost deja prestat, iar anularea zborului sau neexecutarea transportului nu le este imputabilă", punctează reprezentanţii ANAT.

O derogare pentru anumite microîntreprinderi

Regulamentul introduce însă o derogare pentru anumite microîntreprinderi, care vor putea reţine o parte din comision, în condiţiile prevăzute de legislaţie şi cu informarea prealabilă a pasagerului.

"ANAT consideră că serviciile prestate de agenţiile de turism trebuie recunoscute şi remunerate corespunzător, iar costurile generate de neexecutarea transportului nu trebuie transferate automat asupra intermediarilor", se mai arată în comunicat.

Noile reguli stabilesc şi obligaţii mai clare privind procedurile de rambursare

Noile reguli stabilesc şi obligaţii mai clare privind informarea pasagerilor, procedurile de rambursare şi utilizarea datelor de contact. ANAT şi ECTAA au susţinut ca informaţiile transmise companiilor de transport să poată fi utilizate pentru comunicări operaţionale, fără ca acestea să devină un instrument de promovare comercială directă către clienţii agenţiilor, în lipsa consimţământului necesar.

"Protecţia datelor şi a relaţiei comerciale dintre agenţie şi client rămâne esenţială pentru funcţionarea unei pieţe concurenţiale şi pentru menţinerea distribuţiei independente a serviciilor de transport", subliniază asociaţia.

Textul aprobat de Parlamentul European trebuie confirmat formal de Consiliul Uniunii Europene, urmând apoi publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Aplicarea noilor prevederi este prevăzută pentru 23 octombrie 2027, în corelare cu aplicarea drepturilor revizuite ale pasagerilor aerieni.

ANAT apreciază clarificările aduse de noul cadru legislativ, în special în ceea ce priveşte procedurile şi termenele de rambursare, dar consideră că rămân aspecte care pot afecta activitatea comercianţilor care vând bilete de transport, în special a agenţiilor mici şi mijlocii.

"Protecţia pasagerilor şi protecţia agenţiilor de turism nu sunt obiective contradictorii. Dimpotrivă, o piaţă în care responsabilităţile sunt clar delimitate, iar fiecare operator răspunde pentru serviciile pe care le prestează, oferă mai multă siguranţă consumatorilor", subliniază reprezentanţii ANAT.