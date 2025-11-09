Premierul spaniol Pedro Sanchez, ”surprins” de memoriile publicate de fostul rege iberic. Ce a scris Juan Carlos

09-11-2025 | 17:17
juan carlos
IMAGO

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat duminică „surprins” de anumite pasaje din memoriile fostului rege al Spaniei, Juan Carlos, publicate recent, relatează AFP.

 

Cristian Anton

În cele 500 de pagini ale cărţii „Reconciliation” (Împăcare), care a apărut în Franţa, dar care va fi publicată pe 3 decembrie în Spania, fostul monarh în vârstă de 87 de ani evocă în special relaţiile sale familiale tensionate şi „eroarea” de a fi acceptat milioane de euro, în special de la monarhia saudită.

Printre cele mai controversate pasaje din carte se numără comentariile favorabile pe care le face despre Franco, dictatorul care a condus Spania cu mână de fier după ce forţele sale au câştigat Războiul Civil din 1936-1939, dar şi despre propriul său rol în tranziţia democratică a Spaniei.

Pedro Sanchez, care nu a citit cartea, a declarat într-un interviu acordat cotidianului El Pais – pe baza fragmentelor pe care le-a putut vedea – că această autobiografie „nu va fi una dintre cărţile pe care să le recomande pentru Crăciun”.

„Voi răspunde la unele dintre pasajele care m-au surprins, referitoare la cine a adus sau nu democraţia. Democraţia nu a căzut pur şi simplu din cer; ea s-a născut din lupta poporului spaniol, a cetăţenilor obişnuiţi”, a adăugat prim-ministrul.

Justiţia elveţiană a clasat ancheta privind activele fostului rege al Spaniei. Pentru ce ar fi primit 100 de milioane $
Justiţia elveţiană a clasat ancheta privind activele fostului rege al Spaniei. Pentru ce ar fi primit 100 de milioane $

Juan Carlos a ajuns regele Spaniei în 1975

„Am redat libertatea spaniolilor prin instaurarea democraţiei”, scrie în memoriile sale Juan Carlos, care trăieşte în exil în Emiratele Arabe Unite.

Fostul monarh a ajuns la conducerea statului spaniol în 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase ca succesor al său.

El a fost suveranul revenirii la democraţie, jucând un rol important în consolidarea acesteia, în special contribuind la dejucarea tentativei de lovitură de stat militară din 23 februarie 1981.

Popularitatea sa s-a prăbuşit însă după scandaluri personale, printre care cel puţin o relaţie extraconjugală, şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă fastuos în Spania începând din 2012.

Anchetat pentru corupție, fostul rege Juan Carlos se autoexilează în Republica Dominicană

Sursa: News.ro

Juan Carlos scapă de procesul intentat de fosta sa amantă. Corinna Larsen l-a acuzat de hărțuire
Juan Carlos scapă de procesul intentat de fosta sa amantă. Corinna Larsen l-a acuzat de hărțuire

Fostul rege spaniol Juan Carlos a obţinut câştig de cauză, vineri, împotriva fostei sale amante Corinna Larsen, care i-a cerut 150 de milioane de euro despăgubiri morale pentru hărţuire.

 

Justiţia elveţiană a clasat ancheta privind activele fostului rege al Spaniei. Pentru ce ar fi primit 100 de milioane $
Justiţia elveţiană a clasat ancheta privind activele fostului rege al Spaniei. Pentru ce ar fi primit 100 de milioane $

Procuratura din Geneva a anunţat luni clasarea anchetei privind activele din Elveţia ale fostului rege Juan Carlos al Spaniei, inclusiv cele 100 de milioane de dolari primiţi de acesta din partea Arabiei Saudite, informează AFP.

Fostul rege al Spaniei, dezvăluiri despre fosta amantă și cadoul de 65 milioane €
Fostul rege al Spaniei, dezvăluiri despre fosta amantă și cadoul de 65 milioane €

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, susţine că fosta sa amantă, aflată în centrul dezvăluirilor despre posibile fapte de corupţie care l-au determinat să se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-şi disimula averea.

Anchetat pentru corupție, fostul rege Juan Carlos se autoexilează în Republica Dominicană
Anchetat pentru corupție, fostul rege Juan Carlos se autoexilează în Republica Dominicană

Situaţie, pe cât de neobișnuită, pe atât de stânjenitoare pentru Casa Regală Spaniolă.

Curtea Supremă din Spania îl anchetează pe fostul rege Juan Carlos
Curtea Supremă din Spania îl anchetează pe fostul rege Juan Carlos

Procurorul Curţii Supreme a Spaniei a deschis luni o anchetă cu privire la construcţia liniei ferate pentru trenul de mare viteză AVE care face legătura între oraşele Medina şi Mecca, contract câştigat de companii spaniole.

