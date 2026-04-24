Astfel,premierul polonez Donald Tusk a declarat pentru Financial Times că „cea mai mare și mai importantă întrebare a Europei este dacă Statele Unite sunt gata să fie la fel de loiale precum se prevede în tratatele noastre [NATO]”, avertizând că Rusia ar putea ataca un membru al Alianței în „câteva luni”.

Intervenția neobișnuită a unui lider polonez reflectă incertitudinea crescândă din Europa după amenințările președintelui Donald Trump și angajamentul său oscilant față de apărarea continentului.

„Pentru întregul flanc estic, vecinii mei... întrebarea este dacă NATO mai este o organizație pregătită, atât din punct de vedere politic, cât și logistic, să reacționeze, de exemplu împotriva Rusiei, în cazul în care aceasta ar încerca să atace”, a declarat el.

Tusk a remarcat că unii membri ai alianței de apărare conduse de SUA „s-au prefăcut că nu s-a întâmplat nimic” atunci când, anul trecut, aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei.

Tusk a subliniat că cuvintele sale nu ar trebui interpretate „ca scepticism față de Articolul 5 [angajamentul NATO privind apărarea reciprocă], indiferent dacă acesta este valabil sau nu, ci mai degrabă ca visul meu ca garanțiile de pe hârtie să se transforme în ceva foarte concret.”

„Este vorba despre ceva cu adevărat grav. Mă refer la perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani”, a declarat Tusk, referindu-se la un potențial atac al Rusiei.

„Pentru noi, este extrem de important să știm că toată lumea va trata obligațiile NATO cu aceeași seriozitate ca Polonia”, a adăugat el.

Polonia este țara cu cele mai mari cheltuieli din NATO raportate la PIB, îndeplinind deja ținta de 5% a alianței, și este una dintre cele mai fervente țări pro-NATO și pro-transatlantice din Europa.

Tusk a spus că nu are „complexe” în ceea ce privește relațiile dintre SUA și Polonia. „Washingtonul tratează Polonia ca pe cel mai bun și cel mai apropiat aliat din Europa. Dar pentru mine, adevărata problemă este ce se întâmplă în practică dacă se întâmplă ceva”.

„Vreau să cred că [Articolul 5] este încă valabil, dar uneori, desigur, am unele rezerve. Nu vreau să fiu atât de pesimist... dar ceea ce ne trebuie astăzi este și un context practic”, a adăugat el.

Tusk a dat ca exemplu momentul în care, anul trecut, aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, iar unii aliați NATO au ezitat să considere acest incident drept un atac. În cele din urmă, Alianța a mobilizat avioane de vânătoare care au doborât unele dintre drone, în ceea ce a reprezentat prima confruntare directă dintre NATO și forțele rusești din 2022.

„Am avut unele probleme în noaptea din septembrie, când am avut această provocare destul de masivă cu drone din partea rușilor. Nu mi-a fost ușor să-i conving pe partenerii noștri din NATO că nu a fost un incident întâmplător, ci o provocare bine planificată și pregătită împotriva Poloniei”, și-a amintit Tusk.

Donald Tusk avertizează că Europa trebuie să transmită un mesaj clar Rusiei: orice agresiune va primi un răspuns „dur și fără echivoc”. Declarațiile vin în contextul unui summit UE în Cipru, unde liderii discută despre consolidarea clauzei de apărare reciprocă (Articolul 42.7), pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul SUA față de NATO.

Uniunea Europeană încearcă să își întărească rolul în domeniul apărării după invazia Rusiei în Ucraina, inclusiv prin finanțarea armamentului și dezvoltarea unor capacități comune, precum sistemele anti-dronă. Totuși, multe state rămân prudente, pentru a nu submina NATO.

Plecarea lui Viktor Orbán din funcție ar putea facilita cooperarea în domeniul apărării, în timp ce o eventuală conducere pro-europeană la Budapesta ar îmbunătăți relațiile în acest sens.

Tusk subliniază că UE are nevoie de instrumente concrete de apărare și de o mai bună mobilitate militară între state, pledând pentru o integrare mai profundă a Europei și o apărare comună, mai ales la granițele estice.