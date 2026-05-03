"Nu avem astfel de semnale în acest moment", a răspuns Tusk, atunci când a fost întrebat dacă Washingtonul a indicat că trupele ar putea fi redistribuite pe flancul estic al NATO, în loc să se întoarcă în Statele Unite.

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a ordonat vineri retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, fiind de aşteptat ca întregul proces să dureze între şase până la 12 luni.

Pentagonul a declarat că decizia "vine în urma unei analize amănunţite a poziţiei forţelor Departamentului (Apărării) în Europa şi este o recunoaştere a cerinţelor teatrului de operaţiuni şi a condiţiilor de pe teren".

Câți militari are SUA în Germania

Retragerea unor militari americani din Germania, aliatul SUA în NATO, vine în contextul în care ruptura pe tema războiului din Iran se adânceşte între preşedintele american Donald Trump şi Europa, comentează Reuters.

Armata SUA are o prezență masivă în Germania încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece. Conform cifrelor Departamentului Apărării, în decembrie anul trecut, peste 36.000 de soldați în serviciu activ erau repartizați în baze din toată Germania, alături de aproape 1.500 de rezerviști și 11.500 de civili.

Europenii trebuie "să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate", a declarat sâmbătă ministrul Apărării german, Boris Pistorius, ca răspuns la anunţul planurilor americane de retragere a 5.000 de soldaţi americani din Germania.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a anunțat că Alianța lucrează cu SUA pentru a clarifica retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania.