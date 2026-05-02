"Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare şi să îşi asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună - unde deja observăm progrese de când Aliaţii au convenit să investească 5% din PIB la Summitul NATO de la Haga de anul trecut", a scris Hart.

"Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a ne asigura descurajarea şi apărarea, pe măsură ce această trecere către o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic continuă", a mai declarat oficialul NATO.

Anunțul Pentagonului

Pentagonul a declarat că decizia "vine în urma unei analize amănunţite a poziţiei forţelor Departamentului (Apărării) în Europa şi este o recunoaştere a cerinţelor teatrului de operaţiuni şi a condiţiilor de pe teren". Purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că retragerea va avea loc în următoarele șase până la 12 luni.

Donald Trump a sugerat la începutul acestei săptămâni că ia în considerare reducerea efectivelor din Germania. El a devenit din ce în ce mai frustrat de cancelarul Merz în ultimele zile, după ce șeful guvernului german a declarat săptămâna aceasta că „americanii nu au în mod clar nicio strategie” în privința Iranului și a susținut că SUA sunt „umilite” de negociatorii iranieni.

Armata SUA are o prezență masivă în Germania încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece. Conform cifrelor Departamentului Apărării, în decembrie anul trecut, peste 36.000 de soldați în serviciu activ erau repartizați în baze din toată Germania, alături de aproape 1.500 de rezerviști și 11.500 de civili.

Europenii trebuie "să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate", a declarat sâmbătă ministrul Apărării german, Boris Pistorius, ca răspuns la anunţul planurilor americane de retragere a 5.000 de soldaţi americani din Germania.