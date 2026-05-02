„Suntem foarte îngrijoraţi de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania”, au declarat senatorul american Roger Wicker şi reprezentantul american Mike Rogers într-o declaraţie comună.

Wicker, un republican ales din Mississippi, şi Rogers, din Alabama, prezidează Comisiile pentru servicii armate din Senat şi, respectiv, din Camera Reprezentanţilor.

Declaraţia lor a fost emisă la o zi după ce Pentagonul a anunţat retragerea şi a precizat că această operaţiune urma să se încheie în următoarele şase până la 12 luni.

Preşedintele SUA, Donald Trump, ameninţase cu o reducere a forţelor mai devreme în această săptămână, după un schimb de replici cu cancelarul german Friedrich Merz, care a declarat luni că iranienii umilesc SUA în cadrul negocierilor pentru încetarea războiului care durează de două luni şi că nu vede ce strategie de ieşire urmăreşte Washingtonul.

Wicker şi Rogers au afirmat că orice schimbare semnificativă a prezenţei militare americane în Europa trebuie analizată şi coordonată cu Congresul şi aliaţii SUA.

„Ne aşteptăm ca Departamentul să colaboreze cu comisiile sale de supraveghere în zilele şi săptămânile următoare cu privire la această decizie şi la implicaţiile sale pentru capacitatea de descurajare a SUA şi pentru securitatea transatlantică”, au afirmat aceştia în comunicat.

Reducerea prematură a prezenței americane în Europa ar putea slăbi descurajarea față de Rusia

Chiar dacă aliaţii NATO îşi vor majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, dezvoltarea capacităţilor necesare pentru a prelua rolul de descurajare convenţională va dura, iar reducerea prematură a prezenţei militare americane în Europa „riscă să submineze descurajarea şi să transmită un semnal greşit către (preşedintele rus) Vladimir Putin”, au afirmat aceştia în comunicat.