Temperatura apei Dunării a scăzut suficient de mult încât centrala nucleară Paks să-și poată crește din nou producția vineri, a transmis István Kapitány, ministrul Economiei și Energiei, potrivit agenției maghiare de presă Hirado.

Centrala nucleară Paks are o capacitate nominală de 2.000 de megawați. Spre comparație, centrala nucleară românească de la Cernavodă are o putere instalată de 1.400 MW.

Din cauza valului de căldură extraordinar care afectează Europa, producția centralei maghiare a trebuit să fie redusă în mai multe etape în ultima săptămână, în consultare cu Operatorul Sistemului de Transport al Energiei Electrice din Ungaria (MAVIR) Zrt.

Temperatura apei Dunării nu trebuie să depășească 30 de grade Celsius

Conform legislației actuale, temperatura apei receptoare la 500 de metri de punctul de eliberare a apei de răcire, adică gura de vărsare a canalului de apă caldă în Dunăre, nu poate depăși 30 de grade Celsius.

Această regulă poate fi depășită în cazuri excepționale, din motive de securitate a aprovizionării, cu acordul ministrului responsabil cu politica energetică, a reamintit centrala nucleară în declarația sa anterioară.

Ministrul a indicat la începutul acestei săptămâni că aprovizionarea cu energie a Ungariei este sigură și continuă, că temperatura apei Dunării este măsurată constant și că fauna acesteia nu este în pericol.