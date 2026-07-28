Dunărea a coborât la cel mai mic nivel din istorie: 28 de centimetri în Budapesta. Ungaria reduce producția nucleară | VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 07 28 220934
Index

Dunărea a avut marți la Budapesta o adâncime de doar 28 de centimetri, cel mai redus nivel din istorie, iar apele urmează să scadă și mai mult în perioada următoare. Ungaria și-a redus producție energetică nucleară din cauza nivelului apei. 

autor
Cristian Anton

Nivelul apelor Dunării a coborât marți, 28 iulie, până la cel mai scăzut prag din istorie, de doar 28 de centimetri, scrie Index. Mai mult, în orașul Baja nivelul apei fluviului a scăzut până la 14 centimetri.

Recordul anterior al cel mai scăzut nivel al apei măsurat în Budapesta era de 33 de centimetri, pe 25 octombrie 2018.

Reamintim că autoritățile române au anunțat deja că Dunărea are în țara noastră cel mai scăzut debit din ultimii 30 de ani. Din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, Reactorul 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, care asigură aproximativ 10% din necesarul de energie al României, a fost oprit.

Autoritățile maghiare spun că ar trebui regândit urgent sistemul de tarifare a apei din Budapesta, deoarece apa devine o resursă din ce în ce mai valoroasă din cauza schimbărilor climatice. În prezent, din cauza nivelului scăzut al apei fluviului, cel puțin 15 nave-hotel așteaptă pe secțiunea maghiară a Dunării.

Seceta extraordinară afectează deja și funcționarea Centralei Nucleare Paks, unde producția uneia dintre unități a trebuit să fie redusă cu 254 de megawați din cauza nivelului record al apei.

Dunărea va scădea și mai mult în perioada următoare

De asemenea, majoritatea navelor de marfă nevoite să acosteze din cauza nivelului scăzut al apei. Unele nave de marfă pot opera doar cu încărcături extrem de mici, utilizând doar 10-20% din capacitatea lor de transport.

Potrivit sursei citate, nivelul scăzut al apei Dunării îngreunează navigația navelor cu pescaj mai mare nu doar în Ungaria, ci practic de-a lungul întregii secțiuni navigabile de 2.412 kilometri a fluviului. Din motive de siguranță, trebuie menținută o distanță de cel puțin 10 centimetri între fundul navei și albia râului.

Index precizează că în perioada următoare nu se așteaptă precipitații semnificative în bazinele hidrografice alpine ale Dunării sau în bazinul hidrografic al Tisei.

Mai mult, un alt val de căldură intensă își face simțită deja prezența în Alpi și Bazinul Carpatic, astfel încât în ​​următoarele zile se așteaptă niveluri stagnante și în scădere lentă a apei pe secțiunea maghiară a Dunării și pe secțiunile Tisei care nu sunt îndiguite. Aceștia au adăugat că nivelul albiei râului va rămâne foarte scăzut.

„Ne unim cu malul bulgăresc”. Peisaj neobișnuit pe Dunăre după ce debitul a scăzut dramatic. Ce a apărut pe albia fluviului

Sursa: StirilePROTV

Etichete: record, dunare, scadere, budapesta,

Articol recomandat de sport.ro
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Vladimir Putin exultă: „Toate restricțiile au fost ridicate!”
Citește și...
Știri Actuale
Cei 239 de pasageri ai navei eșuate pe Dunăre au fost salvați după 15 ore. Vasul a rămas blocat pe un banc de nisip

Sunt probleme pe Dunăre din cauza nivelului foarte scăzut al apei. O navă cu peste 200 de persoane la bord a eșuat pe un banc de nisip, aproape de Cetate.
Știri Actuale
„Ne unim cu malul bulgăresc”. Peisaj neobișnuit pe Dunăre după ce debitul a scăzut dramatic. Ce a apărut pe albia fluviului

Dunărea continuă să scadă dramatic de la o zi la alta. Pentru ca nu a plouat în Austria, Ungaria și Serbia, debitul fluviului s-a redus dramatic, iar din această cauză avem probleme mari și noi, explică specialiștii de la Apele Române. 
Știri Actuale
”Monstru” descoperit în Dunăre, la Galați. Cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, probabil din cauza țărilor din amonte

Cu Dunărea la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, în Galați se caută soluții pentru situația în care nu vom mai putea să luăm apă din fluviu pentru populație. 

Recomandări
Stiri Politice
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”

Premierul interimar Ilie Bolojan a susţinut marţi declaraţii de presă la finalul şedinţei de Guvern, referitor la greva din sistemul de Sănătate.

Stiri Politice
România, fără Guvern. „I-aș chema pe cei patru președinți și i-aș închide ca la alegerea Papei, până se găsește o soluție”

După aproape 3 luni de interimat, la Palatul Victoria, social-democrații sunt optimiști că vom avea un guvern înspre finalul verii. 

Stiri externe
Corespondență Știrile PROTV din Spania, mistuită de incendii. În urma focului au rămas un peisaj apocaliptic și multă durere

În ultimele ore, pompierii spanioli au făcut eforturi supraomenești ca să aducă sub control incendiile înainte ca un nou val de caniculă să se instaleze în țara iberică. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Iulie 2026

49:41

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Josko Gvardiol a semnat!

Sport

Primul patron din Liga 1 care refuză jucătorul scos la vânzare de Becali: „Să mi-l dea, să-l dau mai departe”