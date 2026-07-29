Declaraţia a fost făcută la ceremonia de deschidere a celei de-a 29-a ediţii a Universităţii de vară a Bazinului Carpatic şi a Forumului instituţiilor de peste hotare, desfăşurată la Budapesta, informează MTI, citat de Agerpres.

"Bat vânturi noi în Ungaria" de la alegerile din aprilie (...). Guvernul doreşte ca maghiarii - fie că sunt studenţi, profesori, medici, poliţişti sau fermieri - din Transilvania, Slovacia, Transcarpatia şi Voivodina să fie mândri că aparţin naţiunii maghiare şi să ştie că se pot baza pe sprijin", a spus Velkey, subliniind că datoria guvernului ungar este de a încuraja dialogul, susţinând totodată cu fermitate dreptul fiecărui maghiar la o viaţă sigură şi demnă.

Acorduri privind drepturile comunităţii maghiare din Transcarpatia

Oficialul ungar a menţionat că negocierile cu guvernul ucrainean au dus la încheierea unor acorduri privind restabilirea drepturilor comunităţii maghiare din Transcarpatia prin care Ucraina s-a angajat să reintroducă sistemul şcolilor pentru minorităţi, garantând utilizarea liberă a limbii maghiare, precum şi folosirea simbolurilor naţionale, inclusiv a imnului şi drapelului Ungariei. Kievul a acceptat de asemenea utilizarea limbii maghiare în sistemul de sănătate şi în cadrul evenimentelor publice, a adăugat el.

Secretarul de stat ungar a dat asigurări că va rămâne alături de comunităţile maghiare din străinătate, inclusiv de cele din Slovacia, subliniind că legile care ameninţă aceste comunităţi cu privarea de drepturi şi confiscarea proprietăţilor sunt inacceptabile în Uniunea Europeană.

"Ne dorim ca Ungaria să fie un partener care construieşte punţi, nu unul care sapă tranşee - un partener care cooperează cu statele vecine, sprijinind în acelaşi timp comunităţile maghiare de peste hotare. Scopul nostru este să consolidăm poziţia maghiarilor în Europa şi în lume", a conchis Velkey.