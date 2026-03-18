Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski păstrează o amintire amară a întâlnirii sale din februarie 2025 în Biroul Oval, care s-a transformat într-o adevărată încăierare.

Nimic de acest fel nu s-a întâmplat la tradiţionala reuniune anuală dintre preşedintele american şi "Taoiseach", titlul său oficial în irlandeză, de Ziua Sfântului Patrick, la Casa Albă, unde apa fântânilor a fost colorată în verde pentru această ocazie.

"Sunt convins că liderii europeni şi guvernul american vor face schimb de opinii şi sper că vom găsi un teren comun", a temperat situaţia liderul irlandez, venit, ca de obicei, cu un bol cu trifoi drept cadou, când Donald Trump a avut o ieşire nervoasă la adresa NATO.

Preşedintele american, care a purtat o cravată verde în onoarea Irlandei, era evident frustrat de refuzul aliaţilor SUA la cererea sa de asistenţă pentru a securiza strâmtoarea Ormuz.

Într-un moment de tensiune palpabilă, miliardarul republican i-a redus la tăcere pe jurnaliştii care îl interogau pentru a-i răspunde invitatului său.

"Sunt de acord cu tot ce spuneţi, dar noi i-am ajutat cu Ucraina, iar ei (europenii) nu ne ajută cu Iranul", a deplâns el.

Donald Trump s-a lansat apoi în criticile sale obişnuite la adresa Europei, asigurând că aceasta se îndreaptă spre pierzanie dacă nu pune capăt rapid atât imigraţiei, cât şi tranziţiei energetice.

Micheal Martin a obiectat, tot foarte calm, că Europa rămâne un "loc foarte bun în care să trăieşti".

I-a sărit, surprinzător, în ajutor lui Starmer și a ”parat” laudele aduse de Trump lui Churchill

"Se întâmplă ca Europa să fie descrisă, în mod fals, ca fiind invadată", a punctat liderul partidului de centru-dreapta Fianna Fáil, pledând pentru o imigraţie guvernată de reguli "robuste şi corecte".

Premierul irlandez i-a sărit chiar în ajutor omologului său britanic, Keir Starmer, atacat de preşedintele american tot pentru că a refuzat să sprijine ofensiva dusă de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

"Cred că este o persoană foarte sinceră şi raţională", a spus Micheal Martin, o apărare care poate părea bizară raportată la istoria ţării sale.

De asemenea, el a făcut o precizare discretă atunci când Donald Trump a lăudat meritele fostului premier britanic Winston Churchill, al cărui bust îl are în Biroul Oval.

"În Irlanda, perspectiva este oarecum diferită", a afirmat Micheál Martin, zâmbind, făcând aluzie la imaginea destul de negativă pe care celebrul om de stat britanic o are în rândul irlandezilor.

"Ne-a adus partea sa de probleme", a reamintit el.

Donald Trump a fost întrebat şi despre poziţia preşedintei irlandeze, Catherine Connolly, o progresistă care a condamnat vehement războiul din Iran.

"Uite, el are noroc că exist eu", a afirmat preşedintele american, fără să realizeze că funcţia, în mare parte onorifică, era ocupată de o femeie.