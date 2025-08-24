Premierul canadian Mark Carney, în vizită la Kiev, de Ziua Independenţei Ucrainei. Ce asigurări dă Kievului

Stiri externe
24-08-2025 | 10:34
Mark Carney
Getty Images

Prim-ministrul canadian Mark Carney a sosit la Kiev, a anunţat, duminică, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

autor
Claudia Alionescu

În această zi specială – Ziua Independenţei Ucrainei – este deosebit de important pentru noi să simţim sprijinul prietenilor noştri. Iar Canada ne-a fost întotdeauna alături”, a scris Andri Iermak pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

După o călătorie secretă de 8 ore cu trenul, pe timp de noapte, pornind de la graniţa cu Polonia, Mark Carney urmează să participe duminică la festivităţile din capitala Kiev.

Şi premierul canadian şi-a anunţat vizita pe X.

Tocmai ce am ajuns la Kiev, în Ucraina. În această zi a Independenţei Ucrainei şi în acest moment critic din istoria naţiunii lor, Canada îşi intensifică sprijinul şi eforturile pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina”, a scris Carney.

Citește și
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea face ceva ''extrem de crud'' de Ziua Independenţei Ucrainei

Bucătarul pe bicicletă. Aventura culinară pe două roți costă 265 de dolari de client

Sursa: News.ro

Etichete: vizita, Kiev, Mark Carney,

Dată publicare: 24-08-2025 09:57

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Ziua Independenței Ucrainei, marcată printr-un protest în fața unui monument sovietic din Arad | VIDEO
Stiri actuale
Ziua Independenței Ucrainei, marcată printr-un protest în fața unui monument sovietic din Arad | VIDEO

Ziua Independeței Ucrainei este marcată, miercuri seară, în Arad, printr-un protest care are loc în fața unui monument sovietic.  

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea face ceva ''extrem de crud'' de Ziua Independenţei Ucrainei
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea face ceva ''extrem de crud'' de Ziua Independenţei Ucrainei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sâmbătă că, săptămâna viitoare, când ţara sa sărbătoreşte Ziua Independenţei, la 24 august, Rusia ar putea încerca să facă ceva "extrem de crud".

Criza din Ucraina. Ziua Independentei, sarbatorita cu o parada militara. Cinci persoane care pregateau atentate, arestate
Stiri externe
Criza din Ucraina. Ziua Independentei, sarbatorita cu o parada militara. Cinci persoane care pregateau atentate, arestate

24 august 2014. Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a arestat, la Kiev, cinci persoane, suspectate de pregatirea unor atentate teroriste de Ziua Independentei Ucrainei, relateaza agentia oficiala Ukrinform.

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali
Stiri Politice
De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12