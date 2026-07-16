Starmer, aflat în vizită la Kiev, a declarat că Regatul Unit va colabora cu Suedia pentru a livra aeronavele care vor ajuta la apărarea Ucrainei împotriva atacurilor ruseşti, potrivit Agerpres.

Regatul Unit a declarat că finanţarea va ajuta Ucraina să achiziţioneze o escadrilă de avioane de vânătoare Gripen E până în 2029.

În iunie, producătorul suedez Saab a semnat un contract pentru livrarea către Ucraina a 16 avioane de vânătoare Gripen E, în cadrul unui acord în valoare de circa 2,5 miliarde de dolari. Pachetul include instruire pentru piloţi şi ingineri, simulatoare, piese de schimb şi alte echipamente necesare pentru operarea aeronavelor.

Regatul Unit a declarat ca investiţia va sprijini circa 5.000 de locuri de muncă în peste 50 de companii britanice implicate în programul Gripen.

Guvernul britanic a declarat că avioanele vor ajuta, de asemenea, eforturile de modernizare a forţelor aeriene ale Ucrainei.