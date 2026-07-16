Deși autoritățile nu au dezvăluit care au fost toate încălcările legii, acestea au fost considerate suficient de grave pentru confiscarea imediată a automobilului, scrie Autoblog.nl.

Incidentul s-a petrecut în timpul unei acțiuni ample desfășurate de poliția rutieră în centrul capitalei olandeze. Potrivit autorităților, șoferul bolidului AMG a încălcat legislația rutieră de trei ori în numai jumătate de minut. Una dintre abateri ar putea fi depășirea vitezei legale, însă poliția nu a oferit detalii.

După oprirea în trafic, polițiștii au decis confiscarea imediată a mașinii. În plus, automobilul a fost supus și unui test pentru măsurarea nivelului de zgomot, însă rezultatele verificării nu au fost făcute publice.

Modelul confiscat este un Mercedes-AMG C63 S Coupé, echipat cu un motor V8 biturbo de 4,0 litri, care dezvoltă 510 CP. La lansare, mașina costa cel puțin 142.140 de euro. Culoarea negru mat nu este o modificare ulterioară, ci un finisaj original oferit din fabrică.

Razie în centrul Amsterdamului: 72 de amenzi într-o singură zi

Confiscarea Mercedesului a făcut parte dintr-o amplă acțiune de control desfășurată de poliția din Amsterdam pentru combaterea abaterilor rutiere. Trei agenți care patrulau pe biciclete au aplicat, într-o singură zi, 72 de amenzi.

Cele mai multe sancțiuni au fost date bicicliștilor surprinși folosind telefonul mobil în timpul deplasării. Totodată, au fost amendați și șoferi care au încălcat regulile de circulație sau au avut un comportament periculos la volanul unor mașini de înaltă performanță.