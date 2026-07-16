Topul celor mai spectaculoase și frumoase destinații din Europa în 2026. Un oraș din România, în clasament

Realizat pe baza voturilor turiștilor și a recomandărilor experților, topul combină atracții celebre cu locuri mai puțin cunoscute, care par desprinse dintr-un roman fantasy, potrivit Euronews.

Unele dintre cele mai magice locuri din Europa par să fi fost scoase direct dintr-un basm – de la castele cocoțate pe dealuri împădurite până la sate medievale luminate feeric în perioada sărbătorilor. Spre deosebire de decorurile construite pentru filme, acestea sunt locuri reale, unde oamenii trăiesc, muncesc și își desfășoară viața de zi cu zi printre clădiri și peisaje vechi de secole.

Site-ul de turism European Best Destinations a publicat clasamentul destinațiilor de basm din Europa pentru 2026, realizat prin combinarea opiniilor experților cu voturile călătorilor din întreaga lume. Selecția a pornit de la peste 4.200 de destinații din Europa și a fost restrânsă la 68 de locuri, pe baza unor criterii precum istoria, atmosfera, originalitatea, cultura și experiența oferită vizitatorilor. Ulterior, turiștii și-au ales cele trei destinații preferate, contribuind astfel la stabilirea clasamentului final. Rezultatul include atât atracții celebre, cât și locuri mai puțin cunoscute, iar ediția din acest an aduce 12 intrări noi, printre care Riga, din Letonia, și Craiova, din România.

De la simboluri turistice europene la descoperiri surprinzătoare, acestea sunt destinațiile de poveste care se anunță printre cele mai căutate în 2026.

Castelul Eltz, Germania

Ascuns printre dealurile împădurite din vestul Germaniei, Castelul Eltz este descris de European Best Destinations drept „fabulos” și arată ca desprins dintr-o carte de povești.

Ridicată deasupra Văii Moselle, fortăreața medievală aparține aceleiași familii de peste 850 de ani și, în mod remarcabil, nu a fost niciodată distrusă de război.

Turnurile sale spectaculoase atrag imediat privirea, iar în interior vizitatorii pot admira camere bogat decorate, armuri, tapiserii vechi de secole și colecții impresionante de argintărie.