Topul celor mai spectaculoase și frumoase destinații din Europa în 2026. Un oraș din România, în clasament

Un nou clasament al celor mai fermecătoare destinații din Europa reunește castele desprinse din povești, orașe medievale, insule spectaculoase și păduri misterioase.
Realizat pe baza voturilor turiștilor și a recomandărilor experților, topul combină atracții celebre cu locuri mai puțin cunoscute, care par desprinse dintr-un roman fantasy, potrivit Euronews.
Unele dintre cele mai magice locuri din Europa par să fi fost scoase direct dintr-un basm – de la castele cocoțate pe dealuri împădurite până la sate medievale luminate feeric în perioada sărbătorilor. Spre deosebire de decorurile construite pentru filme, acestea sunt locuri reale, unde oamenii trăiesc, muncesc și își desfășoară viața de zi cu zi printre clădiri și peisaje vechi de secole.
Site-ul de turism European Best Destinations a publicat clasamentul destinațiilor de basm din Europa pentru 2026, realizat prin combinarea opiniilor experților cu voturile călătorilor din întreaga lume. Selecția a pornit de la peste 4.200 de destinații din Europa și a fost restrânsă la 68 de locuri, pe baza unor criterii precum istoria, atmosfera, originalitatea, cultura și experiența oferită vizitatorilor. Ulterior, turiștii și-au ales cele trei destinații preferate, contribuind astfel la stabilirea clasamentului final. Rezultatul include atât atracții celebre, cât și locuri mai puțin cunoscute, iar ediția din acest an aduce 12 intrări noi, printre care Riga, din Letonia, și Craiova, din România.
De la simboluri turistice europene la descoperiri surprinzătoare, acestea sunt destinațiile de poveste care se anunță printre cele mai căutate în 2026.
Castelul Eltz, Germania
Ascuns printre dealurile împădurite din vestul Germaniei, Castelul Eltz este descris de European Best Destinations drept „fabulos” și arată ca desprins dintr-o carte de povești.
Ridicată deasupra Văii Moselle, fortăreața medievală aparține aceleiași familii de peste 850 de ani și, în mod remarcabil, nu a fost niciodată distrusă de război.
Turnurile sale spectaculoase atrag imediat privirea, iar în interior vizitatorii pot admira camere bogat decorate, armuri, tapiserii vechi de secole și colecții impresionante de argintărie.
Mont-Saint-Michel, Franța
Ridicându-se spectaculos din apele de pe coasta Normandiei, Mont-Saint-Michel este una dintre cele mai impresionante atracții turistice ale Franței. Insula inclusă în patrimoniul UNESCO este dominată de celebra abație benedictină și fascinează vizitatorii de sute de ani.
Turiștii pot explora străduțele medievale, pot urca până la abație și pot admira transformările spectaculoase ale peisajului provocate de maree. Pentru o experiență de neuitat, este recomandată vizita dimineața devreme sau seara, după plecarea grupurilor de turiști.
Tossa de Mar, Spania
Tossa de Mar oferă o imagine diferită a Coastei Brava. Fost sat pescăresc, localitatea este dominată de zidurile medievale foarte bine conservate ale cetății Vila Vella, care privesc spre plajele aurii și Marea Mediterană.
Străzile pietruite și vechile turnuri de veghe oferă panorame spectaculoase, iar pictorul Marc Chagall a numit locul „Paradisul Albastru”, inspirație care continuă să atragă artiști din întreaga lume.
The Dark Hedges, Irlanda de Nord
Una dintre cele mai fotografiate atracții din Irlanda de Nord, The Dark Hedges este un tunel natural format din fagi plantați în secolul al XVIII-lea pentru a marca intrarea spre un conac georgian.
Locul a devenit celebru după ce a apărut în serialul Game of Thrones, unde a reprezentat Drumul Regelui, însă farmecul său atrage și vizitatorii care nu au urmărit producția. În apropiere se află și alte obiective spectaculoase, precum Giant's Causeway și Castelul Dunluce.
Riga, Letonia
Capitala Letoniei nu are aspectul perfect al unui basm clasic, însă tocmai această autenticitate o face specială. Riga îmbină străzile medievale și turlele bisericilor cu una dintre cele mai impresionante colecții de arhitectură Art Nouveau din lume.
Orașul vechi, cu casele colorate ale breslelor și impresionanta Casă a Capetelor Negre, poate fi admirat de la înălțimea Bisericii Sfântul Petru. Seara, centrul istoric capătă o atmosferă aparte datorită iluminatului discret.
Top 17 destinații de basm din Europa în 2026
Castelul Eltz – Germania
Mont-Saint-Michel – Franța
Tossa de Mar – Spania
The Dark Hedges – Irlanda de Nord
Riga – Letonia
Castelul Neuschwanstein – Germania
Rothenburg ob der Tauber – Germania
Bled – Slovenia
Riquewihr – Franța
Craiova – România
Orcus Mouth, Grădinile Bomarzo – Italia
Popeye Village, Mellieħa – Malta
Praga – Cehia
Kaysersberg – Franța
Castelul Alcázar, Segovia – Spania
Isola Bella, Tropea – Italia
Sintra – Portugalia
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