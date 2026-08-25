Pentru prima dată, Biroul medicului legist șef al orașului și Biroul de Investigații Criminale al Poliției din New York (NYPD) au identificat o victimă a atentatelor cu ajutorul genealogiei genetice, care combină testele ADN cu cercetările genealogice, relatează ABC News, citează News.ro.

„Este un progres major”, a declarat dr. Jason Graham, medic legist șef al orașului New York, pentru ABC News. „Sunt încântat să pot anunța că am implementat acum noi metode în cadrul eforturilor de identificare legate de World Trade Center și că am realizat o nouă identificare, pentru prima dată în 25 de ani, grație acestei noi metode, și anume genealogia genetică aplicată anchetelor medico-legale”, a spus el.

„Genealogia genetică constă în combinarea metodelor tradiționale de cercetare genealogică cu analiza ADN-ului pentru a urmări originile geografice și etnice ale unei persoane și a-i stabili legăturile de rudenie.

Familia victimei recent identificate, o femeie adultă, a refuzat să se exprime public și să-i dezvăluie numele către public. Dar ea este cea de-a 1.654-a persoană identificată oficial”, a precizat Graham.

Un progres de neimaginat

Un astfel de progres era de neimaginat acum 25 de ani, deoarece această metodologie nu exista. „Tehnologia pur și simplu nu era suficient de avansată”, spune Gregory Paduano, inspector al Poliției din New York. „Genealogia genetică oferă numeroase perspective pentru viitor”, dă el asigurări.

Această metodă de investigație medico-legală a ajutat poliția să rezolve cazuri clasate de mult timp din cauza lipsei identificării victimelor. Acum, Biroul medicului legist și poliția au pus-o în aplicare în cadrul eforturilor de identificare a victimelor de la World Trade Center.

„Constatăm deja că această abordare este promițătoare”, a declarat pentru ABC News dr. Jennifer Odien, antropolog medico-legal la Biroul medicului legist din New York. „Nu toate cazurile vor putea face obiectul genealogiei genetice, dar dispunem de profiluri ADN care nu corespund cu niciuna dintre probele noastre de referință; prin urmare, ne concentrăm în prezent asupra acestui grup și sperăm că acest lucru va genera mai multe rezultate pozitive”, a spus ea.

40% dintre victimele atentatelor, încă neidentificate

Există 47 de profiluri care ar putea fi identificate prin genealogie genetică, a precizat Jennifer Odien pentru ABC News. Aceasta reprezintă o mică parte din cele aproximativ 1.100 de victime ale World Trade Center, adică aproximativ 40% din total, care rămân neidentificate la un sfert de secol după atentate.

Biroul medicului legist șef s-a angajat solemn să nu înceteze niciodată eforturile.

„World Trade Center a reprezentat cel mai mare masacru din istoria Statelor Unite și acum reprezintă, de asemenea, cel mai complex efort de identificare medico-legală din istoria noastră”, a declarat Graham. „Iar faptul că putem aplica noi inovații în această muncă de identificare este o modalitate remarcabilă de a ne respecta angajamentul față de familii”, a adăugat el.