Avocații celor doi susțin că unele dintre cele mai spectaculoase afirmații ale fraților despre bogăția și stilul lor de viață nu trebuie luate literal, iar mai multe dintre elementele folosite pentru a crea această imagine ar fi fost, de fapt, închiriate sau folosite în scop promoțional, relatează Daily Mail.

Potrivit unor noi documente depuse în instanță și obținute de Daily Mail, frații Tate ar fi recunoscut, prin intermediul avocaților lor, că unele dintre afirmațiile spectaculoase pe care le-au făcut online despre averea, puterea și influența lor nu trebuie luate literal.

Unul dintre exemple îl reprezintă o presupusă colecție de mașini de lux în valoare de aproximativ 14 milioane de dolari, între care automobile Bugatti și Aston Martin, care au apărut în videoclipurile lui Tristan. Potrivit documentelor, acestea ar fi fost închiriate pentru a crea imaginea unei persoane „extrem de bogate”.

Un alt exemplu este un superiaht evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari, despre care procurorii au sugerat că frații l-ar putea folosi pentru a părăsi țara. Avocații lor susțin însă că iahtul nu le aparținea și că frații Tate ar fi fost plătiți pentru a-l promova pe rețelele sociale.

Andrew și Tristan Tate se află în custodia Federal Detention Center din Miami din 18 iulie, în timp ce contestă extrădarea către Marea Britanie, unde sunt acuzați de infracțiuni sexuale. Frații neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Autoritățile americane susțin că frații Tate ar putea folosi averea și multiplele lor identități pentru a se sustrage justiției dacă ar fi eliberați pe cauțiune.

Avocații lor răspund că procurorii se bazează în parte pe postări de pe rețelele sociale care conțin „satiră evidentă, hiperbolă și promovare” și susțin că unele dintre acestea nici măcar nu ar fi fost scrise de Andrew Tate.

„Cu cât postarea este mai hiperbolică și mai ieșită din comun, cu atât este mai probabil să genereze vizualizări și aprecieri, ceea ce produce venituri. Pe scurt, interpretează un rol”, susțin avocații în documentele depuse în instanță.



