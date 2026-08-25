Aeronava de mari dimensiuni Boeing Globemaster, cu numărul de înmatriculare american 07-7181, a zburat direct din Riga, în Letonia, şi a aterizat la Moscova în jurul orei 07:00 GMT, scrie Agerpres.

Reuters nu a putut verifica dacă transporta marfă sau pasageri.

Avionul american a venit din Riga

Aeronava a sosit la Riga pe 23 august de la baza aeriană americană Camp Springs, lângă Washington DC, conform datelor furnizate de Flightradar24.

Ultimul zbor direct al unui avion înmatriculat în SUA către Rusia din Europa a avut loc în ianuarie anul acesta şi îi avea la bord pe emisarii speciali Steven Witkoff şi Jared Kushner pentru discuţii de pace cu preşedintele rus Vladimir Putin privind Ucraina.

Kremlinul a declarat săptămâna trecută că nu există încă informaţii despre o altă vizită la Moscova a lui Kushner şi Witkoff, dat fiind că discuţiile dintre SUA şi Rusia privind Ucraina au stagnat în mare parte din cauza războiului din Iran.