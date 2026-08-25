Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne.

Una dintre cele mai importante modificări apare în partea de jos a formularului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local.

Termenul pentru transcriere este de 90 de zile

Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său.

În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Această modificare nu este introdusă de ordinul care actualizează formularul, ci documentul a fost pus în acord cu termenul prevăzut de legislația rutieră.

Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Pentru vehiculele electrice poate fi menționată puterea motorului, exprimată în kilowați (kW). Modificarea este necesară deoarece, în cazul mașinilor electrice, nu există o capacitate cilindrică a motorului care să poată fi înscrisă în formular.

De asemenea, formularul a fost actualizat și în ceea ce privește documentele de identitate care pot fi trecute în contract, fiind incluse noile tipuri de acte de identitate.

Ordinul nr. 772/966/123/2026 înlocuiește anexa care conținea vechiul model de contract, stabilit în 2016. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 17 august 2026.