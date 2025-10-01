Ploile torențiale au paralizat Ibiza. Uraganul Gabrielle a provocat inundații istorice afectând mii de turiști

Ultimele manifestări ale uraganului Gabrielle au adus precipitaţii record pe insula spaniolă Ibiza, provocând inundaţii care au paralizat-o aproape complet, informează miercuri DPA, preluat de Agerpres.

„A fost cea mai ploioasă zi în Ibiza din 1952 (când au început măsurătorile)", a indicat miercuri serviciul meteorologic spaniol Aemet într-un bilanţ al furtunii din ziua precedentă.

Ultimele date arată că în capitala Ibiza au căzut marţi 254 de litri de apă pe metru pătrat într-un interval de 24 de ore – „mai mult de jumătate din cantitatea care cade de obicei în regiune într-un an întreg", a precizat Aemet.

Inundațiile au rănit oameni și sute de turiști au fost evacuați

Cantitatea uriaşă de ploaie a aruncat insula în haos. Cel mai grav incident a fost o alunecare de pietre la un hotel din capitală, în urma căreia trei persoane au fost rănite uşor, a relatat ziarul Periodico de Ibiza, citând autorităţile locale.

Circa 220 de turişti au fost evacuaţi şi cazaţi într-o altă unitate, a anunţat lanţul hotelier Vibra.

Mii de alţi vizitatori ai insulei au fost, de asemenea, afectaţi. Marţi, nivelul apei de pe străzi ajungea în unele locuri până la piept, iar în înregistrări video se văd turişti înaintând prin apă cu valizele în mâini.

Autoritățile gestionează sute de incidente

Drumul de acces spre aeroport era încă parţial închis miercuri, potrivit postului RTVE, iar numeroase zboruri au fost deviate sau întârziate.

În total, autorităţile au consemnat marţi circa 200 de incidente cauzate de vreme, printre care inundaţii, alunecări de teren, copaci doborâţi, canale şi linii electrice avariate.

Serviciile de urgenţă au intervenit pentru a salva persoane rămase blocate în maşini şi locuinţe. Deşi ploaia s-a oprit de mult, pe insulă continuă să fie probleme, întrucât unele drumuri, case şi garaje sunt încă inundate, a relatat RTVE.

