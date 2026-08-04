În apropierea portului fluvial Prahovo, grupuri de curioşi au reuşit să se caţere peste rămăşiţele fostei flote naziste. Epavele au fost acolo de mai multe ori vizibile în timpul verilor secetoase din ultimii ani, dar scăderea severă acum a apelor Dunării le-a dezvăluit mai bine, relatează Agerpres.

Concentrarea de epave pe această secţiune a Dunării, imediat înainte de Porţile de Fier, defileul Dunării la graniţa dintre Serbia şi România, este rezultatul evenimentelor de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, când marina germană a scufundat acolo în mod deliberat o parte a flotei sale de la Marea Neagră.

Această flotilă era urmărită în retragere de flota militară sovietică de pe Dunăre. Pentru ca navele sovietice să nu mai poată înainta, naziştii şi-au scufundat în Dunăre circa 200 de nave.

Epavele acestora din apropiere de Prahovo reprezintă în prezent un obstacol semnificativ şi periculos pentru navigaţia pe Dunăre atunci când nivelurile apei sunt scăzute.

Uniunea Europeană finanţează un program de eliminare treptată a acestor epave, dar operaţiunea este îngreunată de poziţionarea lor dificilă.