„Faţa trebuie să fie considerată un element central al identităţii şi comunicării umane”, a motivat într-un comunicat, publicat marţi seara, şeful statului portughez.

Acest fost lider al Partidului Socialist (PS, centru-stânga) a recunoscut însă că este vorba despre un subiect ”de o mare sensibilitate socială şi culturală”.

Ce prevede „legea burqa”

Versiunea finală a legii - denumită de către presă drept „legea burqa” - a fost adoptată de către Parlament în iulie, de către coaliţia guvernamentală de dreapta şi de către extrema dreaptă, iar partidele de stânga au votat împotrivă.

Legea interzice purtarea unor haine care să ascundă faţa sau să împiedice identificarea în spaţiile publice.

Ea interzice de asemenea orice constrângere a unei persoane să-şi acopere faţa din motive legate de sex, religie, vârstă sau origine.

Încălcarea prevederilor legii se pedepseşte cu amenzi cuprinse între 150 şi 3.000 de euro.

Derogări sunt prevăzute atât din motive de sănătate, profesionale, artistice sau climatice, cât şi în lăcaşuri de cult, reprezentanţe diplomatice sau în avioane.