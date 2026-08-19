Epidemia Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) este „departe de a fi controlată”, spune directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, care avertizează cu privire la un risc „mare” de răspândire la nivel internaţional, scrie News.ro.

RDC a declarat la 15 mai - cu câteva săptămâni întârziere - cea de-a 17-a epidemie ebola, în nord şi est, unde prezenţa statului este fragilă, infrastructurile de sănătate defavorizate, iar răspunsul sanitar depăşit de o „explozie" a cazurilor.

OMS avertizează asupra răspândirii

„De atunci, epidemia s-a răspândit rapid, iar riscul unei răspândiri naţionale şi internaţionale rămâne mare", a subliniat marţi directorul OMS, în deschiderea unei reuniuni a Comitetului OMS de Urgenţă cu privire la Ebola.

„Aproape 5.000 de persoane au fost infectate, iar peste 2.300 au murit în şase provincii şi 55 de zone sanitare. Trebuie să fim sinceri: epidemia este departe de a fi controlată", a avertizat el.

Comitetul de Urgenţă al OMS s-a reunit a doua oară, după ce OMS a declarat la 17 mai o urgenţă sanitară publică de amploare internaţională - al doilea cel mai ridicat nivel de alertă.

În urma reuniunii, directorul OMS a anunţat pe X, aşa cum se aştepta, că epidemia rămâne o urgenţă de sănătate publică de amploare internaţională şi a precizat că recomandări adresate RDC şi altor ţări cu risc urmează să fie publicate „în zilele următoare".

„Cerem tuturor guvernelor şi tuturor partenerilor să coopereze şi să acţioneze împreună în vederea unei intensificări şi mai mari a eforturilor şi mobilizării resurselor necesare protecţiei comunităţilor în cursul următoarelor luni", a declarat el.

Epidemia depășește precedentele focare

O epidemie în perioada 2018-2020, în estul RDC, considerată cea mai sângeroasă din istoria RDC, s-a soldat cu 2.299 de morţi dintre 3.381 de cazuri confirmate, potrivit unor date OMS care au la bază date de la autorităţile congoleze.

În decurs de trei luni, în RDC s-au înregistrat de şapte ori mai multe cazuri şi de cinci ori mai mulţi morţi decât în primele trei luni ale celei mai importante epidemii ebola din istorie, care s-a soldat cu peste 11.300 de morţi, în Africa de vest, în perioada 2014-2016, potrivit Agenţiei de Sănătate a Uniunii Africane (Africa CDC).

Epidemia actuală din RDC este „a doua cea mai importantă epidemie" de ebola „înregistrată vreodată şi avansează mai rapid decât toate epidemiile precedente", a avertizat directorul OMS.

„Ea a înregistrat un avans considerabil, iar noi suntem în continuare pe cale să ne recuperăm întârzierea", a subliniat el.

Epidemia este „alimentată de insecuritate, deplasări ale populaţiei şi deplasări intense de persoane pe drumuri, de-a lungul unor cursuri de apă şi căi de acces în instalaţii miniere".

Ebola - care se transmite prin contactul fluidelor corporale şi provoacă o febră hemoragică - s-a soldat cu peste 15.000 de morţi în Africa în ultimii 50 de ani.

În prezent nu există niciun vaccin sau tratament omologat împotriva virusului Bundibugyo, însă sunt în curs teste clinice.

Ambulanțe „vandalizate”, un infirmier „rănit”

În faza iniţială, acest virus se manifestă adesea prin febră şi cefalee, simptome aparent benigne, care întârzie diagnosticul, a dat marţi asigurări, într-o conferinţă de presă, ministrul Sănătăţii din RDC, Samuel Roger Kamba.

„Bolnavii au timp să rămână în comunitate şi să contamineze alte persoane" înainte ca starea să li se agraveze, a adăugat el.

Răspunsul sanitar este criticat din cauza lentorii şi lipsei de organizare şi se loveşte de neîncrederea unei părţi a populaţiei.

Mulţi bolnavi mor „fără să fi fost identificaţi în liste de contacte cunoscute", şi-a exprimat marţi îngrijorarea Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Comunitățile îngreunează intervenția

Luni, ambulanţe au fost „vandalizate", iar un infirmier a fost „rănit" de către un grup de civili în nordul provinciei Ituri - focarul actualei epidemii -, a anunţat marţi pe X coordonatorul ONU al reacţiei împotriva ebola.

„Trebuie să avem alte strategii" şi „să inovăm" pentru „a reuşi să colaborăm cu comunităţile noastre", a declarat marţi AFP directorul Institutului Naţional congolez de Sănătate Publică (INSP), Dieudonné Mwamba.

Uniunea Europeană (UE) a anunţat marţi că trimite teste de depistare - în valoare de 2,5 milioane de euro.

Un expert OMS, Thierno Baldé, a declarat marţi presei, la Geneva, că răspunsul sanitar este intensificat şi descentralizat, pentru a se apropia de comunităţi.

El a anunţat că taxiuri motocicletă sunt însărcinate să transporte pacienţii şi că OMS speră să integreze un dispozitiv de supraveghere.

„OMS şi partenerii săi vor să constate impactul acestei creşteri a puterii de răspunsului sanitar) în lunile următoare, dar nu pot să stabilească un calendar cu privire la momentul în care epidemia va fi controlată", a declarat, la Bunia, Thierno Baldé.