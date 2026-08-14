Conform unor surse din interior, în regiunea afectată de conflicte va fi trimis în loc portavionul George Washington, conform unei planificări anterioare, au anunțat cotidianul Wall Street Journal și televiziunile CNN și NBC News. Nu este clar cât va dura operațiunea - NBC a transmis că o astfel de schimbare a desfășurării de forțe durează de obicei câteva săptămâni, scrie Agerpres.

Agenția dpa nu a reușit să obțină comentarii de la Pentagon și de la Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), în subordinea căruia sunt forțele americane din Orientul Mijlociu. Lipsa unui răspuns precis a fost justificată oficial prin motive de securitate operațională.

Anterior, marina militară americană comunicase că portavionul Washington a ajuns la sfârșitul lui iulie în portul Da Nang din Vietnam, iar miercuri s-a aflat că a plecat deja de acolo în 5 august către o destinație încă incertă.

Senatorii au cerut explicații despre condițiile de la bord

Mai mulți senatori americani au cerut joi detalii despre condițiile de la bordul portavionului Lincoln, aflat continuu pe mare de aproape șapte luni.

Senatorul democrat Richard Blumenthal a scris pe X că „relatări larg răspândite despre penurii de produse, probleme de canalizare, deteriorarea stării mintale și altele necesită atenție imediată”. În calitate de membru al comisiei Senatului SUA pentru forțele armate, el le-a înaintat o cerere oficială de informații ministrului apărării, Pete Hegseth, și secretarului de stat pentru marina militară, Hung Cao, menționând condițiile foarte proaste de pe USS (nava marinei militare - n. red.) Abraham Lincoln.

Senatorul Ruben Gallego, fost infanterist marin cu experiență în Irak, a adăugat că „relatările despre membri ai echipajului care au amenințat că sar peste bord sunt un semnal de alarmă înfricoșător despre cât de proastă a ajuns situația”.

Forțele armate americane și-au întărit prezența în Orientul Mijlociu de la începutul lui ianuarie, când portavionul și grupul său de nave de escortă au fost retrase din Marea Chinei de Sud. În 28 februarie, SUA și Israelul au atacat Iranul, iar de atunci USS Abraham Lincoln a fost în misiune în Marea Arabiei, pentru a impune blocada navală americană împotriva navelor care încearcă să intre sau să iasă din porturile iraniene.