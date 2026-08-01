Peste 300 de pompieri intervin în această localitate situată la circa 70 de kilometri nord-vest de capitala elenă. „Focul a ajuns până la mare. Mai multe locuințe au fost cu certitudine avariate”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor, potrivit Agerpres.

„Vânturile sunt foarte violente. Elicopterele încearcă să intervină atât cât pot ele de bine, însă unele nu au reușit și au fost redirecționate spre un alt incendiu (în Peninsula Peloponez), unde condițiile sunt mai bune”, a adăugat el.

Vânturi care au atins viteze de până la 130 km/h au fost înregistrate sâmbătă, potrivit serviciului de informații meteorologice Meteo.gr din cadrul Observatorului Național din Atena.

Aproximativ 300 de persoane au fost evacuate pe mare

Incendiul s-a declanșat vineri, în apropiere de un sat costier învecinat, Agios Vasileios. Sătenii au ignorat, mai întâi, apelul de evacuare lansat de Protecția Civilă, însă aproximativ 300 de persoane au trebuit să fie evacuate apoi pe mare.

Pagubele produse în Porto Germeno sunt „inimaginabile”, a declarat Theodore Giannaros, un meteorolog specializat în incendii de pădure din cadrul Observatorului Național din Atena, într-un mesaj distribuit pe Facebook. „Suprafața afectată pare să depășească 4.000 - 5.000 de hectare”, a adăugat el.

Incendii de vegetație au izbucnit în această săptămână în mai multe regiuni din Grecia, în special pe insulele Creta și Paros, iar trei pompieri au murit. Vineri, un alt incendiu a amenințat suburbia Chaidarion din vestul Atenei, care a trebuit să fie evacuată parțial.

Grecia se pregătește pentru zile dificile

Nivelul maxim pentru risc de incendii a fost decretat pentru ziua de sâmbătă în regiunea metropolitană a Atenei, în sute de localități din Peninsula Peloponez, în Creta, centrul Greciei și în apropiere de Turcia.

De la începutul verii din acest an, Grecia a fost relativ scutită de valurile de căldură și de incendiile de amploare, spre deosebire de Franța și Spania.

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a avertizat însă, joi, că țara sa se îndreaptă spre o perioadă ce va fi marcată de „zile dificile”.

Puternic afectată de criza climatică, Grecia se confruntă în fiecare vară cu incendii de vegetație din cauza temperaturilor ridicate, a valurilor de căldură frecvente și a secetei. Geografia sa, cu sutele sale de insule, complică operațiunile de mobilizare rapidă a echipelor de intervenție și de salvare.