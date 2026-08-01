„O astfel de atitudine, motivată de prejudecăţi, informaţii false, ignoranţă sau interese politice, nu numai că este contrară dreptului european, dreptului umanitar şi principiilor de solidaritate care ne unesc, dar este, de asemenea, în contradicţie cu interesele pe termen lung ale Europei”, a scris el într-o scrisoare adresată şefilor instituţiilor europene şi consultată de AFP.

Ca răspuns la această criză şi la imaginile şocante pe care dreapta şi extrema dreaptă europeană le-au exploatat imediat pentru a pune sub semnul întrebării controalele la frontieră, Italia a anunţat vineri suspendarea temporară a normelor spaţiului Schengen în ceea ce priveşte Spania.

Roma, susţinută de Finlanda şi Danemarca, anunţase cu o zi înainte că va lua măsuri în faţa unei situaţii calificate drept „invazie” de către unii, la fel ca preşedintele american Donald Trump.

O decizie considerată „demagogică” de Madrid, a cărei amploare rămâne încă incertă, juriştii consultaţi de AFP asigurând că este imposibil să fie aplicată în cadrul juridic actual.

Din partea Franţei, Emmanuel Macron şi-a reafirmat „solidaritatea” faţă de Spania, la fel ca şi Regatul Unit, ambele părţi declarându-se dispuse să ajute Spania.

Cu toate acestea, Parisul a anunţat imediat că va multiplica de cinci ori numărul de poliţişti şi jandarmi sâmbătă la frontiera franco-spaniolă, ajungând la un total de 334.

O măsură urmată îndeaproape de Portugalia, prim-ministrul Luis Montenegro anunţând vineri o întărire a controalelor la frontierele terestre şi maritime din sudul ţării.

Cel puţin 67 de migranţi au murit

Numărul migranţilor care au intrat în Ceuta este considerabil în raport cu populaţia enclavei, care numără 84.000 de locuitori.

Aproximativ 60.000 de migranţi au sosit în decurs de două sau trei zile, potrivit unei estimări a preşedintelui administraţiei locale, Juan Jesus Vivas. Ministerul spaniol de Interne, la rândul său, menţionează o cifră de 50.000 de persoane.

Cel puţin 67 de migranţi au murit în timp ce încercau să intre în Ceuta, o enclavă spaniolă din nordul Marocului, a anunţat sâmbătă ministrul spaniol de Interne, referindu-se la „evenimente triste şi dramatice”.

„În mai puţin de 48 de ore, situaţia din Ceuta s-a schimbat complet, iar revenirea la normal este în curs”, a mai precizat Fernando Grande-Marlaska în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Ceuta, la finalul unei şedinţe de urgenţă privind această criză de o amploare fără precedent.