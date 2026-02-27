În lipsa unor intervenții rapide de curățare, aceste depuneri pot deveni o sursă suplimentară de poluare, avertizează experții de mediu. Iar pe termen lung, ar trebui ca soluțiile pentru spălarea străzilor să fie mai bune, astfel încât praful să nu se mai adune pe asfalt și trotuare.

Pe marginea bulevardelor din Capitală, zăpada adunată după ultimele ninsori s-a înnegrit vizibil în doar câteva zile. În traficul intens, acționează ca un burete și absoarbe praful ridicat de mașini, murdăria de pe carosabil și substanțele care ajung zilnic pe asfalt.

Experții de mediu avertizează că această zăpada poate conține praf, reziduuri petroliere și metale grele. Sunt noxe provenite din gazele de eșapament, dar și particule fine care apar din uzura anvelopelor și a plăcuțelor de frânare de la mașini. Zăpada arată așa și din cauza materiale antiderapante, precum nisipul ori sarea împrăștiate pe drumuri, dar și reziduuri petroliere — uleiuri și carburant — care ajung inevitabil pe asfalt.

Aceste grămezi se topesc ușor în timpul zilei, iar apa murdară ajunge pe carosabil și trotuare. Specialiștii în mediu spun că spălarea străzilor cu detergenți care să distrugă reziduurile este una dintre măsurile necesare pentru a limita răspândirea particulelor în aer.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 3: „Nu se spală cu detergenți pentru că nu este voie Pentru că sunt poluanți, toată apa asta ajunge în râuri și nu e ok. Folosim perii cu apă. Nu ne dau voie este vorba de niște reglementări naționale. De principiu în decursul unei luni trebuie să existe un număr de treceri pe fiecare străduță din Sectorul 3. În foarte scurt timp e vorba și de temperaturi, nu trebuie să fie cu minus se va face o curățenie generală”.

Ulterior, reperezentantul primăriei a revenit și ne-a transmis că se folosesc totuși detergenți bio. De altfel, Bucureștiul este pe locul 35 în topul celor mai poluate orașe din lume. Primăria Capitalei a fost amendată repetat de Garda de Mediu pentru că nu a redus poluarea, traficul și încălzirea rezidențială fiind surse majore. Doar anul trecut amenzile au ajuns la 500.000 de euro.

Andrei Corlan, Comisarul general al Gărzii de Mediu: „Faptul că noi vedem aceste depuneri pe zăpada din București este o imagine mai clară a ceea ce reprezintă emisiile de la nivelul Capitalei. Efectele sunt vizibile și au fost observate inclusiv de Comisia Europeană, care în relație cu noi riscăm infringementul”.

În timp ce în București zăpada devine neagră în câteva zile, în metropola New York zăpada a rămas aproape albă după câteva zile de la viscol.